Mais um teclado absurdo: Google Japão lançou a mais recente iteração do Gboard

Não é o primeiro teclado que a Google Japão apresenta e segue, certamente, as linhas absurdas dos anteriores. A mais recente iteração do Gboard é inspirada na banda de Möbius.

A Google Japão lançou a mais recente versão do Gboard: um teclado único de dupla face baseado na banda de Möbius, uma parte integrante da matemática, da ciência e da cultura popular. Esta versão pode ser utilizada por uma ou várias pessoas.

A banda de Möbius é uma superfície de um só lado que pode ser construída ao fixar as extremidades de uma banda retangular depois de uma das extremidades ter sido submetida a meia rotação.

Agora, os engenheiros da Google, no Japão, adaptaram este ícone da matemática, ciência, arte, engenharia, literatura e música, criando a mais recente iteração do Gboard.

O novo teclado surge da ligação de 26 módulos, cada um com oito botões de teclas, num total de 208 teclas. É ligado por um cabo USB-C.

Este permite a digitação a partir de qualquer ângulo por uma pessoa ou um grupo de pessoas, elevando os projetos ao próximo nível.

[Vídeo original: Google]

Teclado é apenas uma brincadeira que a Google Japão mantém

Apesar de a ideia poder agradar aos utilizadores mais excêntricos, o Gboard de dupla face é apenas a mais recente criação de uma série de designs de teclado absurdos desenvolvidos pelos engenheiros da Google, no Japão.

Desde que a Google desistiu das piadas do Dia das Mentiras, a Google Japão decidiu criar o "Dia do Teclado", que se realiza no dia 1 de outubro de cada ano. Desde então, tem lançado designs absurdos que não têm qualquer função real, além de fazer rir. Em 2022, conhecemos uma iteração com quase dois metros de comprimento.

O dia 1 de outubro deve-se ao facto de ser 10/1, ou 101: o número padrão de teclas num teclado.

Os criadores do teclado baseado na banda de Möbius disponibilizaram gratuitamente o design do firmware e do hardware no GitHub, pelo que qualquer pessoa pode criar um, utilizando uma impressora 3D.

Contudo, no GitHub, será apresentada a mensagem de que "este não é um produto Google suportado oficialmente".

