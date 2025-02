Samsung acaba com as atualizações mensais nestes 3 smartphones

Embora a atualização do One UI 7 baseada no Android 15 deva chegar a um grande número de telefones emblemáticos da Samsung, há uma série inteira que ficará sem as atualizações de segurança. Estas normalmente vinham de forma mensal, mas agora tudo muda. É tempo de reformar e olhar para o Galaxy S21 de forma diferente.

Samsung acaba com as atualizações mensais

Esta mudança que a Samsung impos agora, significa que pode estar na altura de começar a pensar em comprar outro smartphone. Isto, principalmente porque este ano também vai receber a última grande atualização do Android. Assim, no próximo ano ficará sem o Android 17, que chegará com a One UI 8.

E é precisamente a série Galaxy S21 composta pelo Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra que vai ter esta mudança. Quem continuará a contar com estas atualizações mensais será o Galaxy S21 FE, que foi lançado em janeiro de 2022. De qualquer forma, isto é algo normal, e os utilizadores destes flagships esperavam certamente uma mudança na frequência das atualizações de segurança.

Isto não significa que passarão agora para outro plano de atualização para terem direito a receber a atualização de segurança, mas sim com uma frequência que vai de um a três meses. Assim, significa que receberá quatro patches de segurança por ano, um a cada trimestre.

Estes 3 smartphones Galaxy S21 são os escolhidos

De qualquer forma, esta mudança parece que contraria tudo o que a Samsung tem mostrado nos últimos tempo. O período de atualização dos flagships mais atuais da empresa coreana, como o Galaxy S24 e S25, foi alargado para 7 anos, não sendo lógico que três smartphones com especificações ainda interessantes fiquem sem estas atualizações.

Principalmente porque foram lançados em 2021 com o Android 11 como base da camada One UI personalizada. No seu lançamento foram prometidos até 4 anos de atualizações do Android, pelo que a próxima atualização para o One UI 7, com base no Android 15, será a última prometida pelo fabricante coreano.

Um ano que encerra as atualizações dos Galaxy S21 , S21 Plus e S21 Ultra e que foram precisamente os últimos que mantiveram um módulo de câmaras que envolvia retangularmente cada uma das câmaras. A série Galaxy S22 foi a que finalmente mudou para o design atual, e que o Galaxy S25 ainda tem.