Imprensa russa propagou uma notícia falsa sobre a DeepSeek usar “código soviético”

Num momento em que a Inteligência Artificial (IA) ocupa a agenda pública, vemos várias empresas a reivindicar ter desenvolvido o melhor modelo, aquele que é o mais capaz. Na Rússia, a imprensa foi enganada e propagou uma notícia falsa sobre a DeepSeek usar "código soviético".

Um site russo assumidamente dedicado à sátira e ao conteúdo ficcional, de nome Panorama, publicou uma entrevista falsa com Liang Wenfeng, o fundador da DeepSeek, na qual este elogiava os programadores soviéticos.

‼️ Conforme contado pela Reuters, a entrevista afirmava que o código utilizado pela empresa foi criado, em 1985, por uma equipa liderada pelo cientista Viktor Glushkov, considerado o criador do primeiro computador pessoal soviético, na década de 1960. O matemático desenvolveu, também, uma rede de processamento de dados para gerir a economia soviética. Alguns cientistas russos defendem que essa rede tinha já algumas das primeiras particularidades da IA.

Apesar de falsa, a entrevista viralizou e, além de ter sido apanhada por perfis de redes sociais influentes, foi noticiada pelo canal de televisão estatal Rossiya One, enquanto notícia verdadeira.

Na sua publicação, a Reuters, escreve que a disseminação da informação falsa "reflete a nostalgia da sociedade russa por uma era perdida de supremacia tecnológica".

A União Soviética não era apenas o país mais instruído e avançado. A União Soviética era uma civilização científica e tecnológica.

Afirmou o veterano líder do Partido Comunista, Gennady Zyuganov, numa mensagem no Telegram, posteriormente removida.

Atualmente, a Rússia ocupa o 31.º lugar entre 83 países em termos de implementação, inovação e investimento em IA, de acordo com o Índice Global de IA da Tortoise Media, com sede no Reino Unido.