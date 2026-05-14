Chega de explicar coisas ao ChatGPT: o Littlebird sabe tudo o que estamos a fazer

Imagine não precisar de contextualizar um assistente de Inteligência Artificial (IA) sempre que lhe faz uma pergunta. O Littlebird aprende com cada utilizador, a partir do seu ecrã e das suas reuniões. A par disso, está sempre pronto a ajudar, com o máximo de contexto.

A maioria dos assistentes de IA obriga-nos a copiar e colar informação, explicar o contexto e repetir-nos constantemente.

Por isso, o Littlebird foi criado com uma filosofia diferente. Em vez de esperar que ele saiba o que precisa para dar uma resposta, ele já sabe.

Ou seja, a ferramenta corre em segundo plano no computador e observa o que está no ecrã ativo, desde documentos e e-mails até páginas web e conversas, construindo uma memória contínua do trabalho de cada utilizador.

As funcionalidades que fazem a diferença

O coração do Littlebird é o chat contextual, podendo fazer perguntas ou pedir para criar conteúdo sem ter de explicar o que anda a fazer.

Se o utilizador precisar de escrever o rascunho de um e-mail, o Littlebird usa o contexto do seu trabalho real para soar como ele, e não como um chatbot genérico.

Além disso, através das Meeting Notes, o assistente de IA transcreve e resume automaticamente as reuniões, destacando decisões e pontos de ação. Esta funcionalidade é especialmente útil para quem passa boa parte do dia em videochamadas e perde tempo precioso a tomar notas.

As Routines entregam resumos e insights personalizados na hora que o utilizador escolher, de modo a, por exemplo, chegar a uma reunião preparado sem esforço manual.

Por fim, o Hummingbird abre o assistente por cima de qualquer aplicação, para que o utilizador possa fazer uma pergunta e regressar ao trabalho sem interrupções.

Disponível para Mac e Windows (em versão beta), com apps complementares para iOS e Android, uma das grandes vantagens do Littlebird é que funciona sem qualquer configuração inicial, ou seja, não precisa de ligar apps nem de fazer integrações para começar a usá-lo.

No entanto, para quem quiser ir mais longe, a plataforma suporta mais de 90 integrações, incluindo ferramentas populares como Notion, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Slack, Canva, Stripe e outras.

E a privacidade?

Num produto que observa o que acontece no ecrã, a privacidade é uma preocupação central. Além de o utilizador definir as apps a que o Littlebird tem acesso, o assistente de IA assegura o seguinte:

Certificado SOC 2 , o que significa que as práticas de segurança são regularmente auditadas por uma entidade independente;

, o que significa que as práticas de segurança são regularmente auditadas por uma entidade independente; Compatibilidade com o RGPD e o CCPA ;

e o ; Garantia de que os dados são encriptados.

Embora os dados sejam armazenados na cloud, na infraestrutura da Amazon Web Services, o utilizador tem sempre a possibilidade de eliminá-los, seja tudo, seja apenas os dados da última hora ou do último dia.

Além disso, a empresa afirma não vender dados a terceiros nem utilizá-los para treinar modelos de IA.

Vale a pena experimentar?

O Littlebird posiciona-se entre os assistentes de IA generalistas, como o ChatGPT ou o Claude, e as ferramentas de produtividade tradicionais.

O foco do Littlebird são os utilizadores que trabalham com muitas ferramentas em simultâneo, participam em muitas reuniões ou simplesmente querem um assistente que os conheça de verdade. Para estes, poderá valer a pena experimentar.

A versão gratuita está disponível para download, sem necessidade de configuração inicial. Para quem queira funcionalidades avançadas, existe o plano Littlebird Plus, com desconto especial para estudantes.

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