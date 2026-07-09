Há uma funcionalidade escondida no iPhone ideal para crianças e pessoas idosas

Há funcionalidades no iPhone que passam despercebidas à maioria dos utilizadores, mas que podem fazer toda a diferença. O Acesso Assistido é uma delas. Ideal para crianças, idosos ou pessoas que precisam de uma experiência mais simples, transforma o iPhone num equipamento sem distrações, mais seguro e totalmente controlado.

A Apple é conhecida por desenvolver funcionalidades de acessibilidade que, muitas vezes, acabam por beneficiar todos os utilizadores. Uma dessas ferramentas, apresentada com o iOS 17, continua pouco conhecida, apesar de poder fazer uma enorme diferença no dia a dia de muitas pessoas.

Chama-se Acesso Assistido e transforma completamente a forma como o iPhone é utilizado. Disponível em Definições > Acessibilidade > Acesso Assistido, esta funcionalidade foi criada para tornar o iPhone mais simples, intuitivo e seguro para pessoas que necessitam de uma experiência menos complexa.

O que é o Acesso Assistido?

O Acesso Assistido (Assistive Access) é um modo especial do iPhone que reduz significativamente a complexidade da interface.

Em vez dos habituais ecrãs repletos de aplicações, widgets, notificações e opções, o utilizador passa a ter acesso apenas às funcionalidades essenciais. O objetivo é eliminar distrações e tornar cada ação mais fácil de compreender.

Esta funcionalidade foi desenvolvida especialmente para pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva, mas pode também ser útil para idosos, utilizadores com demência em fases iniciais ou até para quem pretende um equipamento extremamente simples para um familiar.

Uma interface completamente diferente

Quando o Acesso Assistido é ativado, praticamente todo o sistema operativo muda. Os ícones tornam-se maiores, os textos são mais legíveis e os menus apresentam apenas as opções indispensáveis.

Em vez da tradicional grelha de aplicações, é possível optar por uma visualização em lista, considerada mais intuitiva para muitos utilizadores. Cada aplicação também passa por uma simplificação profunda.

Por exemplo:

A aplicação Telefone pode mostrar apenas alguns contactos previamente definidos;

As Mensagens podem permitir comunicar apenas com determinadas pessoas;

A Câmara pode limitar-se apenas à captura de fotografias;

A app Fotografias pode apresentar apenas álbuns específicos;

A Música pode mostrar apenas determinadas playlists.

O resultado é uma experiência muito menos confusa.

Como ativar o Acesso Assistido A configuração é bastante simples e demora apenas alguns minutos. Abra Definições. Entre em Acessibilidade. Selecione Acesso Assistido. Toque em Configurar Acesso Assistido. Escolha as aplicações permitidas. Defina as permissões de cada aplicação. Configure o código de saída. Ative o modo. O processo pode ser personalizado de acordo com as necessidades de cada utilizador, tornando o iPhone mais simples, seguro e fácil de utilizar.

Tudo é configurado por outra pessoa

Uma das características mais interessantes é que o Acesso Assistido é preparado por um cuidador, familiar ou técnico.

Durante a configuração é possível escolher:

Quais as aplicações disponíveis.

Que funcionalidades cada aplicação pode utilizar.

Quais os contactos autorizados.

O tipo de interface (ícones ou lista).

O tamanho do texto.

As permissões de chamadas e mensagens.

O acesso à Câmara, Fotografias ou Música.

Depois de concluída a configuração, o utilizador vê apenas aquilo que foi definido.

Entrar e sair do modo protegido

O Acesso Assistido pode ser ativado sempre que necessário. Para sair deste modo é necessário clicar 3 vezes no botão lateral (ou o botão superior, conforme o modelo) e introduzir o código definido durante a configuração.

Isto impede que o utilizador saia acidentalmente do ambiente simplificado.

Um iPhone muito mais seguro

Além da simplicidade, esta funcionalidade reduz significativamente a probabilidade de erros.

O utilizador deixa de conseguir:

Alterar configurações importantes.

Instalar aplicações.

Apagar conteúdos importantes.

Modificar contas.

Aceder inadvertidamente a aplicações que possam causar confusão.

Tudo permanece controlado pela pessoa responsável pela configuração.

Não é apenas para pessoas com deficiência

Embora tenha sido desenvolvido com foco na acessibilidade cognitiva, existem muitos outros cenários onde o Acesso Assistido pode ser útil.

Por exemplo:

Idosos que nunca utilizaram smartphones.

Pessoas em recuperação de AVC.

Utilizadores com dificuldades de aprendizagem.

Crianças muito pequenas que utilizam um iPhone.

Equipamentos destinados apenas a chamadas e fotografias.

Em muitos casos, um iPhone antigo pode ganhar uma nova vida graças a esta funcionalidade.

É uma funcionalidade discreta, escondida no menu de acessibilidade, mas que pode transformar completamente a forma como algumas pessoas utilizam um iPhone. Para muitos utilizadores e respetivas famílias, representa uma maior autonomia, menos frustração e uma utilização muito mais segura de um dispositivo que, por vezes, pode parecer excessivamente complexo.

No final, o Acesso Assistido demonstra que a verdadeira inovação nem sempre está nas funcionalidades mais avançadas. Por vezes, está precisamente em tornar a tecnologia mais simples e acessível para todos.