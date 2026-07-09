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Multimilionário que queria vencer o envelhecimento tem uma doença autoimune

· Ciência 2 Comentários

Imagem: Philip Cheung/TIME

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. says:
    9 de Julho de 2026 às 09:41

    Não sabia que o vocalista dos AC/DC era destas coisas. 😀

    Responder
  2. Afonso Kekas says:
    9 de Julho de 2026 às 10:42

    Isto é a prova que o lifestyle é uma treta….eu como macdonalds, pizza hut quase todas as semanas, apanho uma bezana 2 vezes por mes, fumo 2 maços por dia e vivo a grande e nunca estou doente, um amigo meu de infancia morreu de cancro faz 1 semana e nunca fumava, bebia, andava sempre em ginasios e com conversa de proteinas e vegetais. As doencas sao aleatorias, nao importa o que nos fazemos, porque tudo ja esta programado no momento em que nascemos. Nós acreditamos numa realidade de livre arbitrio mas tudo a nossa volta é um mundo programado, uma IA que nos faz acreditar que somos livres mas nao somos. Vivemos numa Matrix, ha milhares de livros sobre isso, leiam e informem-se. Nos nao somos reais, nada isto é real.

    Responder

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