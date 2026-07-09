Multimilionário que queria vencer o envelhecimento tem uma doença autoimune
Bryan Johnson tornou-se conhecido por gastar milhões de dólares por ano na tentativa de travar o envelhecimento. Agora, o biohacker revelou que foi diagnosticado com uma doença autoimune sem cura conhecida. Como seria de esperar, não está disposto a aceitar esse veredicto sem luta.
O empresário norte-americano, fundador da Braintree, empresa por detrás do Venmo, vendida ao PayPal por cerca de 800 milhões de dólares, passou os últimos anos a construir uma imagem pública em torno do projeto Blueprint: um regime extremo de suplementos, exercício, dietas rigorosas e monitorização constante do corpo. Conforme já vimos, o objetivo é reduzir a idade biológica.
Curiosamente, foi essa monitorização que levou à descoberta. Em maio, Bryan Johnson foi diagnosticado com gastrite autoimune (em inglês, AIG), uma condição em que o próprio sistema imunitário ataca as células que revestem o estômago.
Numa publicação nas redes sociais, resumiu que o seu estômago está, nas suas palavras, "a comer-se a si próprio".
Bad news #1:
I have an autoimmune disease. My stomach is eating itself.
Bad news #2:
2–5% of people have this, too. Likely more, because it hides.
Good news:
I'm going to try and solve it. Will share all.
As a kid, I ate sugar cereal, drank sugary soda, and gobbled down… pic.twitter.com/EbJ8a916uS
— Bryan Johnson (@bryan_johnson) June 30, 2026
O que é a gastrite autoimune
A gastrite autoimune é uma inflamação do revestimento do estômago causada por um ataque do sistema imunitário às suas próprias células, desgastando a barreira protetora do órgão.
Segundo a Mayo Clinic, os sintomas mais comuns incluem sensação de enfartamento após as refeições, indigestão, dores no abdómen superior, náuseas e vómitos, ainda que a doença possa também ser assintomática.
As causas exatas continuam pouco claras, mas fatores como genética, idade e o microbioma intestinal parecem desempenhar um papel relevante.
A condição está ainda associada a outras doenças, como a de Hashimoto ou a diabetes tipo 1, e frequentemente surge ligada a défice de vitamina B12.
Curiosamente, o próprio Bryan Johnson revelou ter um histórico de doença autoimune da tiroide, o que pode ajudar a explicar a suscetibilidade a esta nova condição.
My plan to cure autoimmune gastritis
To our knowledge, no one has ever done this to try and cure an autoimmune disease.
Context: In May, I got diagnosed with autoimmune gastritis (AIG). We found it by taking a tissue biopsy of my stomach. My immune cells are confused, causing…
— Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 8, 2026
Bryan Johnson dará luta
Atualmente, não existe qualquer cura aprovada para a gastrite autoimune. O tratamento convencional foca-se apenas na gestão dos sintomas, no controlo da anemia associada e em ajustes no estilo de vida.
A medicina trata isto como algo para gerir, não para resolver.
Escreveu o multimilionário, explicando que ele e a sua equipa vão tentar "resolver" a doença através de abordagens experimentais que pretendem desenvolver, argumentando que "nenhuma condição deve ser presumida incurável apenas porque ainda ninguém tentou curá-la".
Imagem: Philip Cheung/TIME
Neste artigo: Bryan Johnson, envelhecimento
Não sabia que o vocalista dos AC/DC era destas coisas. 😀
Isto é a prova que o lifestyle é uma treta….eu como macdonalds, pizza hut quase todas as semanas, apanho uma bezana 2 vezes por mes, fumo 2 maços por dia e vivo a grande e nunca estou doente, um amigo meu de infancia morreu de cancro faz 1 semana e nunca fumava, bebia, andava sempre em ginasios e com conversa de proteinas e vegetais. As doencas sao aleatorias, nao importa o que nos fazemos, porque tudo ja esta programado no momento em que nascemos. Nós acreditamos numa realidade de livre arbitrio mas tudo a nossa volta é um mundo programado, uma IA que nos faz acreditar que somos livres mas nao somos. Vivemos numa Matrix, ha milhares de livros sobre isso, leiam e informem-se. Nos nao somos reais, nada isto é real.