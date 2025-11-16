X lança o Chat, o substituto para mensagens diretas encriptadas

Desde que Elon Musk tomou conta do X que esta rede social se tem renovado e preparado muitas melhorias e novidades. Nem sempre são agrado de todos, mas querem elevar esta rede social para novos patamares. A novidade agora vem com o Chat, o substituto para mensagens diretas encriptadas.

A X revelou finalmente a sua tão aguardada plataforma de chat, que substitui a funcionalidade de mensagens diretas por características mais semelhantes às de outras aplicações populares. A atualização acrescenta chamadas de voz e vídeo, partilha de ficheiros e a capacidade de editar e eliminar mensagens enviadas antes. Somam-se funcionalidades focadas na privacidade, como encriptação de ponta a ponta e notificações de capturas de ecrã.

As funcionalidades de mensagens reformuladas, chamadas Chat, estão a ser lançadas agora no iOS e na web e chegarão em breve ao Android, de acordo com a empresa. A X afirmou ainda estar a trabalhar numa funcionalidade de memorando de voz para que os utilizadores possam trocar mensagens de áudio.

A X tem vindo a divulgar os seus novos recursos de chat há vários meses. A empresa lançou uma versão inicial das mensagens encriptadas no início deste ano, mas suspendeu o recurso em maio para resolver problemas não especificados. Agora, parece que a encriptação da X já não tem algumas das limitações iniciais.

Um artigo na central de ajuda da X refere que ao contrário de antes, as mensagens de grupo e os media podem agora ser encriptados. Isto embora note que os metadados associados, incluindo informações sobre o destinatário, não são encriptados.

A X afirma ainda que não oferecem proteção contra ataques do tipo "men-in-the-midle", que possam comprometer uma conversa encriptada. Como resultado, se alguém, um funcionário mal-intencionado ou a própria X, em resultado de um processo legal obrigatório, comprometesse uma conversa encriptada, nem o remetente, nem o destinatário saberiam, explica a empresa.

A X diz estar a trabalhar em funcionalidades que ajudarão os utilizadores a verificar a autenticidade das conversas encriptadas. Esta rede social afirma ainda que tudo o que está a ser criado e apresentado neste contexto foi feito com vista à privacidade dos utilizadores.