Chegou o iSIM: Vodafone e a Qualcomm demonstram tecnologia em smartphone

Todos nós já ouvimos falar no cartão SIM, o que usamos nos nossos smartphones para ligar à rede do operador. Com a evolução da tecnologia, passamos a ouvir falar em eSim, um "cartão" SIM digital que lhe permite ativar um plano móvel da sua operadora sem ter de utilizar um cartão nano-SIM físico.

Agora chegou o iSIM, que permite que toda a tecnologia do cartão SIM esteja integrada no processador principal do smartphone.

iSIM: A tecnologia que permite ter o cartão SIM no processador

A Vodafone, a Qualcomm Technologies e a Thales anunciaram a primeira demonstração mundial da tecnologia iSIM, que permite a integração da funcionalidade de um cartão SIM no processador principal de um dispositivo.

Segundo refere a Vodafone...

O iSIM, combinado com a plataforma de gestão remota, é um grande passo que irá permitir que os dispositivos sejam conectados sem um SIM físico ou chip dedicado, tornando a conectividade a muitos objetos – a promessa do mundo conectado da IoT – uma realidade. Este grande desenvolvimento permitirá que os clientes da Vodafone desfrutem da facilidade de várias contas em um dispositivo e ajudará a eliminar a necessidade de cartões SIM separados e o plástico adicional que isso consome.

A Vodafone está apenas no início desta jornada do iSIM, mas trabalha em estreita colaboração a Qualcomm e a Thales para desenvolver mais funcionalidades para essa tecnologia.