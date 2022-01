WhatsApp Beta para iOS: Migração de backups do Android está na forja

É uma das carências do WhatsApp para iOS. Se um utilizador quiser sair do Android e começar a usar iOS, tem de recorrer a aplicações de terceiros para portar todas as suas conversas de uma lado para o outro. Contudo, esta opção, depois de muito solicitada, estará já a ser preparada nas versões beta para o sistema operativo do iPhone.

Segundo informações, a versão 22.2.74 já está a contemplar novidades para a migração bidirecional do chat.

WhatsApp prepara finalmente opção muito desejada pelos utilizadores

O WhatsApp trabalha há algum tempo na ferramenta que permitirá oficialmente mover as mensagens do Android para o iOS e vice-versa. Atualmente, isso não é oficialmente suportado. Portanto, se o utilizador mudar de um smartphone Android para iOS, ou o contrário, precisará deixar as suas mensagens anteriores para trás ou usar software de terceiros. Contudo, a nova versão beta do WhatsApp, a 22.2.74, para iOS continua a preparar-se no caminho certo.

Esta opção ainda não está disponível publicamente. No entanto, a WABetaInfo fez algumas descobertas na aplicação e encontrou mais indicações de uma introdução iminente.

O WhatsApp perguntará durante a configuração se as mensagens devem ser migradas do Android. Isso só será possível durante a configuração inicial do WhatsApp no ​​iOS. Quem ignorar esta etapa, já não poderá voltar atrás.

Sem dúvida que é uma ferramenta muito interessante, apesar de haver aplicações de terceiros que já o façam com muita qualidade. Aliás, tem sido recorrente recebermos no Consultório Pplware a pergunta essencialmente de quem quer passar de Android para iOS.