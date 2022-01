Chegados a 2022, o novo iPhone que recebeu no Natal anda consigo para todo o lado mas ainda persiste a pergunta: como transferir todas as informações importantes do meu WhatsApp do iPhone para um Android ou do Android para um iPhone, sem perder qualquer informação?

Sim, claro que é possível e, melhor ainda, de forma fácil. Como? O software ajuda-nos com tudo e o Tenorshare iCareFone Transfer é a solução perfeita para esta função.

O que é e para que serve o iCareFone Transfer?

A transferência de chats WhatsApp entre o iOS e o Android sempre foi uma tarefa complicada.

Embora existam numerosas aplicações disponíveis, a maioria delas ou são dispendiosas ou mesmo ineficazes.

O Ternoshare iCareFone Transfer, é um software interessante, que torna possíveis e por completo a transferência de conversas do WhatsApp do Android para o iPhone e/ou do iPhone para Android. Uma verdadeira brisa.

Resumidamente, basta ligar o seu Android e iPhone com um cabo USB e seguir as instruções da aplicação. Quaisquer conversas WhatsApp serão transferidas na perfeição através da aplicação.

Em segundo lugar, importante, o iCareFone Transfer suporta a transferência das mensagens e anexos do WhatsApp e WhatsApp Business, incluindo vídeos, imagens e ficheiros entre Android & iOS, Android & Android, iOS & iOS sem quaisquer limitações, incluindo a última versão 15 do iOS.

Assim, disponível nas versões para Windows ou Mac, este programa oferece um elevado conjunto de ferramentas para o mundo Apple.

Principais funcionalidades

Então, o software em causa foi dotado das mais funcionais e importantes tarefas, senão vejamos:

Transferir facilmente o WhatsApp e o WhatsApp Business entre Android e iOS.

1 clique para fazer backup ou restaurar WhatsApp / WhatsApp Business (iOS e Android).

Exportar backup de mensagens e links do WhatsApp e do WhatsApp Business para HTML.

Descarregar e restaurar o backup do WhatsApp do Google Drive para o iPhone

Compatível com iOS / iPadOS 15 e Android 10 mais recentes.

A todas estas vantagens, acrescentamos ainda o facto de o iCareFone Transfer fazer, somente no iOS, backup e restauro de outros aplicativos sociais como:

Kik,

Line,

Viber,

WeChat?

Todas as operações com 100% com certeza de funcionarem, basta seguir o programa.

Transferência ilimitada de ficheiros no iOS segundo a necessidade do utilizador

Todavia, no caso de estar a procurar uma forma fácil para transferir ficheiros do iPhone/iPad/iPod para PC/Mac e vice-versa então, sem dúvida, o iCareFone Transfer é uma excelente opção.

Apesar de tudo, temos também de sublinhar a possibilidade de efetuar um backup Whatsapp Android para iOS e vice-versa.

Vídeo de apresentação Tenorshare iCareFone Transfer

Contudo, para ajudar, encontramos no site do programador vários GUIAS, em português, que mostram o quão fácil pode ser trabalhar com o software. Basta consultar aqui.

Compatibilidades

Não obstante, o iCareFone Transfer é compatível com todos os telefones Android:

Samsung,

LG,

Motorola,

Sony,

Xiaomi,

Oppo,

etc.

Apesar de tudo, o único requisito aqui é para a necessidade de que o smartphone tem de correr uma versão Android 5.1 ou posterior.

Da mesma forma, os iPhones devem ter o iOS 10 ou posterior. No entanto o software adiciona constantemente suporte a sistemas operativos mais recentes.

Importante facto, também suporta uma vasta gama de idiomas:

inglês,

russo,

alemão,

francês,

italiano,

português,

espanhol,

japonês,

árabe,

coreano,

chinês simplificado,

chinês tradicional.

Preços disponíveis:

Em conclusão, podemos olhar para o software de várias formas e, todos sabemos, a qualidade vem com um preço. Neste caso até bem acessível, parece.

Nesse sentido, podemos optar por 3 modalidades de preços:

1 mês de licença: 19.95$US

1 ano de licença para 5 dispositivos a partir de 1 PC: 39.95$US

Licença vitalícia: 49.95$US

Conclusão

No final, estamos em condições para afirmar que o iCareFone Transfer é uma ferramenta de contornos e "poderes" quase sobrenaturais.

E porque se afirma algo assim? Desde uma interface clara e limpa passando pela eficiência incrivelmente simples na transferência de dados WhatsApp para um iPhone.

No fundo, qualquer pessoa com um conhecimento básico da tecnologia pode utilizar este software e manter toda a sua informação, com apenas alguns cliques no rato.

Afinal, caso esteja com a necessidade de transferir dados do WhatsApp entre diferentes sistemas, então esta pode ser uma grande oportunidade.