CapCut – a forma mais simples e completa de editar vídeo online gratuitamente

A facilidade com que um vídeo é gravado nos dias que correm torna imprescindível que a edição de vídeo seja igual fácil e rápida, com alguns recursos avançados disponíveis, sem necessidade de instalação e, claro, gratuita! O CapCut oferece tudo isso, à distância de um browser.

Quando o assunto é edição de vídeo, a procura geralmente recai não só por soluções gratuitas mas também por uma aplicação para o sistema operativo em utilização. Existem algumas opções gratuitas interessantes mas, devido a diversas limitações, a escolha acaba por recair em softwares pagos. O CapCut Video Editor pretende mudar esse panorama e apresenta-se como um editor de vídeo online gratuito capaz de servir a maioria dos utilizadores, principalmente porque está disponível na vertente online.

O editor de vídeo CapCut, desenvolvido pela empresa que detém o TikTok, foi especialmente concebido para o público que gosta de promover o envolvimento social, enquadrando-se totalmente nos clips de vídeo que atualmente estão muito popularizados em qualquer rede social. Também é adequado para vídeos promocionais, apresentações, vídeos caseiros, e muito mais.

As funcionalidades do CapCut

À parte das habituais funcionalidades que podem ser encontradas num editor de vídeo, como cortes, transições, efeitos, texto, áudio, filtros e outros do género, o CapCut vai muito mais além.

Primeiro que tudo, tem à disposição dezenas de modelos (templates) para servirem de inspiração para o conteúdo pretendido, seja ele em vídeo ou imagem. Todos estes modelos são, naturalmente, adequados à utilização nas redes sociais, portanto, em formato vertical.

Basta substituir o conteúdo principal e o texto, as transições e efeitos irão permanecer, ficando assim sempre com um acabamento elaborado e profissional.

Depois, além dos modelos, conta com diversas ferramentas inteligentes, de elevada eficiência. Falo, por exemplo, da possibilidade de remover o background do vídeo, amplificador de imagem, correção de cor IA, restauro de foto antiga, colorização de foto, gerador de retrato e redimensionamento automático de vídeo.

Mas não se fica por aqui. Estão ainda disponíveis outros recursos poderosos, que à partida seriam extremamente complexos de concretizar, mas que se tornam tremendamente simples com a tecnologia que o CapCut oferece. Falo, por exemplo, da conversão de voz em texto, e vice-versa (com suporte para 10 idiomas) e trabalho colaborativo, com a possibilidade de partilhar ideias, conteúdos e dar feedback instantaneamente para toda a equipa. E claro, tudo está acessível se forma segura a partir da cloud.

Há ainda milhares de recursos adicionais para enriquecer os vídeos, desde música, stickers, textos, efeitos e filtros.

É realmente fácil editar um vídeo

De fácil acessibilidade e extremamente intuitivo, na verdade não há muito a dizer acerca dos passos necessários para editar um vídeo.

O primeiro passo é, mediante o pretendido, optar por um modelo ou começar num projeto vazio. Neste último caso, segue-se a importação dos clips de vídeo para depois serem colocados na timeline (arrastar e largar) e ajustados.

Todos os outros recursos, como efeitos, texto, stickers, transições, etc, são adicionados precisamente da mesma forma, a arrastar e largar, onde depois basta selecionar o elemento na timeline para aceder à sua configuração na aba que surge à direita da janela. Mais simples que isto seria complicado.

Estando o projeto concluído, resta exportar e depois carregar diretamente para o TikTok ou fazer o download, para utilizar como bem entender.

Em conclusão...

O editor de vídeo online CapCut revela-se assim uma solução simples, adequada para a grande maioria das necessidades e com recursos avançados para quem é mais exigente.

O facto de não necessitar de ser instalado ou sequer de ser feito um download é uma vantagem inegável, o que capacita qualquer computador para fazer o trabalho, independentemente do sistema operativo que tenha. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito.

CapCut Online Video Editor