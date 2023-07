Sol está tão ativo que poderá danificar as comunicações na Terra

O Sol não produzia tantas manchas solares num único mês desde 2002. Só no mês passado a nossa estrela produziu mais de 160 manchas solares, o número mensal mais elevado em mais de duas décadas. Devemos ficar preocupados?

Sol está mais ativo do que se previa. Pode ser complicado

Os dados confirmam que o atual ciclo solar, o 25.º desde o início dos registos, está a ganhar intensidade a um ritmo muito mais rápido do que o previsto pela NASA e pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), o que suscita preocupações quanto a eventos climáticos espaciais graves nos próximos meses e anos.

Enquanto as agências espaciais previam que o número máximo mensal de manchas solares durante o 25.º ciclo solar atingiria uns modestos 125, a estrela está agora numa trajetória que atingirá um pico de pouco menos de 200 manchas solares mensais, e alguns cientistas pensam que este pico poderá chegar dentro de apenas um ano.

O número médio mensal mais elevado de manchas solares desde setembro de 2002! O [número de manchas solares] de junho de 2023 foi 163,4, o valor mais alto em mais de 20 anos.

Partilhou o físico solar Keith Strong no Twitter, no domingo.

Explosões solares podem causar dano nas comunicações terrestres

No domingo (2 de julho), uma destas manchas solares, as áreas mais escuras e frias na superfície da estrela que apresentam campos magnéticos densos e fortes, produziu uma poderosa erupção solar, um flash energético de luz, que causou um apagão temporário de rádio no oeste dos EUA e sobre o Oceano Pacífico, de acordo com Spaceweather.com. Tais eventos poderão tornar-se mais comuns num futuro próximo, à medida que o ciclo solar se aproxima do seu máximo.

E, contrariamente à previsão inicial da NASA e da NOAA, este máximo pode tornar-se bastante ardente. Mais manchas solares significa não só mais erupções solares mas também mais ejeções de massa coronal, poderosas erupções de partículas carregadas que constituem o vento solar. E isso pode significar mau tempo espacial na Terra.

As intensas explosões de vento solar podem penetrar no campo magnético da Terra e sobrecarregar as partículas na atmosfera terrestre, o que desencadeia espetáculos de aurora hipnotizantes, mas também causa graves problemas às redes elétricas e aos satélites na órbita da Terra.

Tom Berger, físico solar e diretor do Centro Tecnológico de Meteorologia Espacial da Universidade do Colorado, em Boulder, disse numa entrevista, que após uma grande tempestade solar que atingiu a Terra em outubro de 2003, os operadores de satélites perderam o rasto de centenas de naves espaciais durante vários diass.

Isso aconteceu devido ao aumento da densidade do gás nas camadas mais altas da atmosfera, que correspondem à região da órbita baixa da Terra, onde residem muitos satélites, bem como a Estação Espacial Internacional.

À medida que o gás fino desta região interage com o vento solar, a atmosfera incha, fazendo com que os satélites enfrentem subitamente muito mais resistência do que em condições de calmaria.

Nas maiores tempestades, os erros nas trajetórias orbitais tornam-se tão grandes que, essencialmente, o catálogo de objetos orbitais é invalidado. Os objetos podem estar a dezenas de quilómetros de distância das últimas posições localizadas pelo radar. Estão essencialmente perdidos, e a única solução é encontrá-los novamente com o radar.

Disse Berger ao Space.com.

Lixo espacial em volta da Terra poderá tornar-se num caos orbital

Os peritos receiam que, devido ao aumento do número de satélites e de fragmentos de detritos espaciais que a órbita baixa da Terra registou desde a última tempestade solar grave, tal situação possa resultar num caos orbital que poderá durar semanas. Durante este período, o risco de colisões perigosas com fragmentos de detritos espaciais seria excecionalmente elevado, criando mais riscos para os operadores de satélites.

Vários operadores já tiveram problemas com a meteorologia espacial, incluindo a SpaceX, que perdeu um lote de 40 novos satélites Starlink depois de os ter lançado para o que pensavam ser apenas uma ligeira tempestade na estrela. O acidente, que teve lugar em fevereiro de 2022, fez com que as novas naves espaciais se queimassem na atmosfera terrestre quando não conseguiram elevar as suas órbitas após o lançamento devido ao arrastamento inesperado.

A Agência Espacial Europeia (ESA) também registou problemas no ano passado, depois de os seus três satélites Swarm, que estudam o campo magnético do planeta, terem começado a perder altitude a um ritmo nunca antes visto. Os operadores tiveram de utilizar os propulsores das naves espaciais para evitar que caíssem para a Terra no gás mais denso.

Em situações extremas, as partículas solares carregadas podem mesmo danificar os componentes eletrónicos das naves espaciais, perturbar os sinais de GPS e derrubar as redes elétricas na Terra.

Durante a tempestade solar mais intensa da história, o evento Carrington de 1859, os funcionários dos telégrafos relataram faíscas a voar das suas máquinas, incendiando documentos. A interrupção dos serviços telegráficos na Europa e na América do Norte durou vários dias.

O pior poderá ainda estar para vir?

Robert Leamon, investigador de física solar da NASA, disse numa entrevista anterior ao Space.com que as piores tempestades solares tendem a ocorrer durante a fase de declínio dos ciclos solares ímpares. Por conseguinte, os operadores de naves espaciais poderão ter pela frente alguns anos difíceis.

Uma vez que o ciclo 25 é ímpar, podemos esperar que os eventos mais efetivos ocorram depois do máximo, em 2025 e 2026. Isto deve-se ao facto de os polos do Sol se inverterem de 11 em 11 anos. Queremos que os polos solares tenham a mesma orientação em relação aos polos terrestres, para que haja o máximo de danos e o melhor acoplamento do vento solar através do campo magnético da Terra.

Disse Leamon.

Entretanto, os meteorologistas espaciais continuam a monitorizar a mancha solar que desencadeou a chama de ontem, bem como várias outras manchas solares que se estão a formar na face do astro. Os meteorologistas alertam para a possibilidade de mais fogo de artifício solar na próxima semana.

Até ao momento, não há nenhuma ejeção de massa coronal na nossa direção, mas as auroras podem receber um impulso do vento solar de alta velocidade que flui de um buraco no campo magnético da nossa estrela.