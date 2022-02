Starlink da SpaceX perdeu 40 satélites para uma tempestade geomagnética

O serviço de Internet por satélite Starlink da SpaceX sofreu um problema que sairá caro: a empresa perdeu 40 dos 49 satélites lançados no dia 3 de fevereiro. O infortúnio deveu-se a uma tempestade geomagnética.

A SpaceX já esclareceu que os objetos não representam qualquer perigo.

A SpaceX de Elon Musk está empenhada em enviar satélites para a órbita da Terra, dando forma à constelação Starlink que fornecerá Internet via satélite a todos os cantos do mundo, mesmo os mais remotos – conforme tem vindo a ser prometido.

No dia 3 de fevereiro, a SpaceX enviou mais 49 satélites para o espaço, para que se juntassem aos 2.000 já existentes. No entanto, a empresa anunciou um problema.

Starlink da SpaceX perdeu 40 satélites

De acordo com a SpaceX, depois de o Falcon 9 ter enviado os 49 satélites para a órbita da Terra, a partir do Kennedy Space Center, a cerca de 210 quilómetros de altitude, como previsto, todos eles atingiram o voo controlado.

A SpaceX posiciona os seus satélites nestas órbitas inferiores para que, no caso muito raro de qualquer satélite não passar as revisões iniciais do sistema, este seja rapidamente desorbitado pelo efeito da atmosfera. Embora a baixa altitude de implantação exija satélites mais capazes a um custo considerável para nós, é a coisa certa a fazer para manter um ambiente espacial sustentável.

Explicou a SpaceX, num comunicado oficial.

No seguimento do comunicado, a empresa esclareceu que os satélites implantados foram “significativamente afetados por uma tempestade geomagnética”.

Estas tempestades provocam o aquecimento da atmosfera e o aumento da densidade atmosférica nas nossas baixas altitudes de implantação.

Tendo em conta a tempestade geomagnética, os satélites foram colocados em modo de segurança, por forma a não serem arrastados pela própria atmosfera. Contudo, esse arrastamento protagonizado pela atmosfera impediu que os satélites saíssem do modo segurança para iniciarem as manobras de elevação da órbita. Portanto, 40 dos 49 enviados no dia 3 de fevereiro reentraram ou vão reentrar na atmosfera da Terra.

Posto isto, a SpaceX esclarece ainda que os satélites não representam qualquer risco de colisão com outros já existentes, não representarão detritos, por força da sua conceção, e não atingirão o solo.

Esta situação única demonstra os grandes esforços da equipa Starlink para assegurar que o sistema está na vanguarda da mitigação de detritos em órbita.

Concluiu a SpaceX.

