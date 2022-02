Testámos autocolantes para teclados: idiomas diferentes já não são problema

A compra de computadores portáteis ou de simples teclados no mercado externo é cada vez mais habitual. Seja devido a preços mais em conta ou simplesmente por uma razão de exclusividade de produto, o idioma do teclado é algo que, para alguns utilizadores, passa para segundo plano... mas há outros que não abdicam de ter um idioma PT-PT. Para esses, a solução pode passar por colocar autocolantes com o idioma correto.

Assim, testámos passar por esse processo e fazer a conversão de idioma de teclado EN-US para PT-PT. O resultado é ótimo.

Para quem eventualmente não está a par das diferenças no idioma (ou layout) de teclados, cada idioma tem diferentes posicionamentos para diversas teclas. Por exemplo, os caracteres "Ç", "º" e "^" não existem no idioma americano, e dezenas de caracteres estão arrumados em teclas diferentes, nomeadamente nos símbolos acima dos números.

No entanto, se for definido um teclado PT-PT no sistema operativo em utilização, mesmo sendo ele EN-US, as teclas passam a realizar a função correspondente ao idioma escolhido, mesmo não estando lá esse caracter desenhado. O último passo, é mesmo colocar um autocolante de alta qualidade e resistência, de tal forma que a sua existência passe completamente despercebida. O resultado é uma conversão de idioma do teclado.

A Nova Informática, que produz películas autocolantes de diversas cores, tamanhos e idiomas, enviou-nos os modelos standard que se adaptam a todos os teclados. Trata-se de um produto produzido em Portugal, com utilização de excelentes materiais que conferem resistência, durabilidade, facilidade de aplicação e, acima de tudo, um aspeto final muito agradável.

Os modelos disponíveis

São 9 modelos que contemplam a esmagadora maioria dos teclados usados em Portugal. Com tamanhos de tecla a variar entre 14 x 14 mm, 13 x 13 mm e 11 x 13 mm, estão disponíveis nas cores preto e branco (Windows e Mac) e também prateado (este só em 13 x 13 mm idioma PT).

Também estão disponíveis diferentes idiomas, nomeadamente Espanhol, Francês e, claro, o Português.

Colocação simples e rápida

Se há coisa simples de fazer, é colar autocolantes. É claro que pode ser feito de forma mais ou menos perfeita, mas aí já entra a parte da habilidade e rigor pretendido.

A colocação dos autocolantes não precisa de ser total. Para minimizar as alterações na aparência do teclado, poderá optar por colocar apenas as teclas que se diferenciam entre os idiomas. Isto porque, num olhar mais atento, é possível notar que está um autocolante colocado sobre a tecla, seja pela diferença de brilho, seja pelo recorte.

No entanto, claro, poderá colar a totalidade dos autocolantes, que não só protegerá as teclas originais, como também vai trazer mais uniformidade ao aspeto do teclado.

Na imagem seguinte poderá ser visto o "antes" e o "depois".

Note-se que apenas na cor prateado é notada uma ligeira nuance na diferença da cor, por razões óbvias. Tal não acontece na cor branco ou preto.

O Preço

É barato. Por apenas 4€ poderá adquirir um qualquer teclado autocolante completo, entre as opções disponíveis. Os portes são por correio normal, a partir de 0,65€.

Películas autocolantes para teclados