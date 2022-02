Além dos novos smartphones Galaxy S, com destaque para a versão Ultra, a Samsung apresentou também a sua nova família de tablets de topo. São três novos modelos, o Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra, cuja grande diferença se encontra no tamanho.

Tal como já havia sido revelado em fugas de informação, a versão Ultra destes tablets apresenta um pequeno recorte no ecrã que alberga as câmaras frontais, mantendo a moldura mais fina na parte superior. Além disso, a versão Ultra dará aos utilizadores uma máquina de trabalho potente, como nunca tinham tido numa gama de tablets Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8, uma nova família de tablets

O grande evento de início de ano da Samsung acabou de acontecer e trouxe consigo a nova linha de smartphones Samsung Galaxy S22. Poderá conhecer aqui o novo Samsung Galaxy S22 Ultra em pormenor e ainda os S22 e S22+.

A família de tablets de topo foi também uma das novidades, sendo que além do modelo "Plus" foi apresentado o primeiro tablet "Ultra. Assim há uma família completa composta por três dispositivos de elevado desempenho, tanto para trabalhar quanto para jogar ou simplesmente para assistir a conteúdo multimédia de elevada qualidade.

A fabricante refere que cada Galaxy Tab S8 oferece uma experiência de videoconferência melhorada com câmaras frontais Ultra Grande Angular, uma configuração de três microfones, e tecnologia inteligente de Auto Framing, para uma experiência de videochamada verdadeiramente profissional.

Oferece funcionalidades multitarefa com o melhorado Multi-Active Windows e com a Samsung DeX, partilha segura e simples de ficheiros protegida por palavra-passe através de Quick Share, e um grande nível de produtividade a partir do novo processador Exynos de 4nm e da S Pen mais reativa e suave do que nunca.

Tudo isto está integrado num conjunto mais fino e resistente em Armor Aluminum para uma maior portabilidade, e para melhorar ainda mais a sua experiência móvel, a gama Galaxy Tab S8 funciona em conjunto com todo o seu ecossistema de dispositivos Galaxy, com características como o Segundo Ecrã e Auto Switch dos Buds.

A nova versão Ultra

O Galaxy Tab S8 Ultra vem para oferecer uma experiência premium na utilização de tablet, diferente dos anteriores Galaxy Tab. Com o seu ecrã expansivo Super AMOLED de 14,6 polegadas e uma taxa de atualização de 120Hz, este novo dispositivo tem a moldura Galaxy Tab mais fina de sempre de 6,3mm, para uma relação ecrã/corpo que permite uma experiência verdadeiramente imersiva.

É por este motivo que as duas câmaras frontais têm que ser colocadas num pequeno recorte, trazendo o notch ao mundo dos tablets, numa altura em que praticamente desapareceram dos smartphones.

As câmaras frontais são as duas de 12MP, uma Ultra Wide com 120º e outra Wide de 80º, com capacidade de gravação a 4K. O hardware avançado surge associado a um software com a tecnologia de Auto Framing da Samsung, que o mantém automaticamente focado durante uma chamada, ao mesmo tempo que faz zoom in ou out para incluir novos participantes à medida que estes se juntam a si.

Em termos de som, irá soar tão claro como soaria ao vivo graças a três microfones de precisão que utilizam tecnologia avançada de redução de ruído para evitar conversas indesejadas de fundo. Assim, os Quad Speakers com Dolby Atmos, que integram os três modelos Galaxy Tab S8, asseguram que tudo é percetível com detalhes e clareza realistas.

As especificações

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Ecrã 11-inch, 2560x1600, (WQXGA) 276ppi LTPS TFT, up to 120Hz 12.4-inch, 2800 x 1752, (WQXGA+) 266ppi Super AMOLED, up to 120Hz 14.6-inch, 2960 x 1848, (WQXGA+) 240ppi Super AMOLED, up to 120Hz SO Android 12.0 Android 12.0 Android 12.0 Dimensões 165.3 x 253.8 x 6.3mm 185.0 x 285.0 x 5.7mm 208.6 x 326.4 x 5.5mm Peso 503g (Wi-Fi) / 507g (5G) 567g (Wi-Fi) / 572g (5G) 726g (Wi-Fi) / 728g (5G) Câmaras traseiras 13MP AF + 6MP Ultra-Wide (Dual) + Flash 13MP AF + 6MP Ultra-Wide (Dual) + Flash 13MP AF + 6MP Ultra-Wide (Dual) + Flash Câmaras frontais 12MP (Ultra-Wide) 12MP (Ultra-Wide) 12MP (Wide) + 12MP (Ultra-Wide) Memória e Armazenamento 8/12GB + 128/256GB, microSD up to 1TB** 8/12GB + 128/256GB, microSD up to 1TB** 8/12/16GB + 128/256/512GB, microSD up to 1TB** Processor 4 nm 64-bit Octa-Core Processor 4 nm 64-bit Octa-Core Processor 4 nm 64-bit Octa-Core Processor Bateria 8,000mAh (typical) Super Fast Charging 2.0(up to 45W) 10,090mAh (typical) Super Fast Charging 2.0(up to 45W) 11,200mAh (typical) Super Fast Charging 2.0(up to 45W) Conetividade 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E ((802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E ((802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E ((802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 Cor Graphite, Silver, Pink Gold Graphite, Silver, Pink Gold Graphite Entradas Type-C USB 3.2 Type-C USB 3.2 Type-C USB 3.2 Sensores Acelerómetro, Geomagnético, Giroscópio, Luz, Impressão digital, Sensor de Proximidade Acelerómetro, Geomagnético, Giroscópio, Luz, Impressão digital, Sensor de Proximidade Acelerómetro, Geomagnético, Giroscópio, Luz, Impressão digital, Sensor de Proximidade GPS GPS+GLONASS, Beidou, Galileo GPS+GLONASS, Beidou, Galileo GPS+GLONASS, Beidou, Galileo Som Quad Stereo Speakers com Sound by AKG, Dolby Atmos® Quad Stereo Speakers com Sound by AKG, Dolby Atmos® Quad Stereo Speakers com Sound by AKG, Dolby Atmos® Microfone 3 Microfones 3 Microfones 3 Microfones Gravação 4K @ 30fps 4K @ 30fps 4K @ 30fps Reprodução 8K @ 60fps 8K @ 60fps 8K @ 60fps Segurança Samsung Knox incluindo Samsung Knox Vault Samsung Knox incluindo Samsung Knox Vault Samsung Knox incluindo Samsung Knox Vault Autenticação Biométrica Impressão Digital com Tecla lateral Impressão Digital no Ecrã Impressão Digital no Ecrã Acessórios S Pen (BLE, Inbox) Keyboard Cover Slim, Book Cover, Protective Standing Cover, Note View Cover, Strap Cover S Pen (BLE, Inbox) Keyboard Cover Slim, Book Cover, Protective Standing Cover, Note View Cover, Strap Cover S Pen (BLE, Inbox) Keyboard Cover, Book Cover, Protective Standing Cover

Preço e disponibilidade

A gama Galaxy Tab S8 estará disponível em pré-venda a partir do dia 9 de fevereiro e chegará oficialmente ao mercado no dia 25 de fevereiro. Os utilizadores que garantam a pré-compra do Galaxy Tab S8 Ultra podem receber a nova capa teclado e quem optar pelos Tab S8 ou Tab S8+ pode receber a capa teclado Slim. O Samsung Care+, um serviço dedicado de garantia para acidentes, reparações e muito mais estará disponível para os novos Galaxy Tab S8 em mercados selecionados .

Os equipamentos Samsung Galaxy Tab S8 Ultra estarão disponíveis com um preço recomendado de venda ao público a partir de 1229,90 €; Galaxy Tab S8+ com um PVP a partir de 1019,90 € e o Galaxy Tab S8 com um PVP a partir de 809,90 €.