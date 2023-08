Akron: Poderosa coluna para sessões de Netflix ou Spotify

Se gosta de fazer sessões de Netflix ou Spotify e procura um bom sistema de som, então tem de conhecer a coluna Akron. Pequena, mas bastante poderosa para o tamanho. Vamos conhecer esta coluna da Prozis e hoje podem adquiri-la com um desconto de 30%.

A Prozis tem aumentado significativamente a sua oferta de produtos de áudio e vídeo. A marca tem colocado no mercado produtos que têm uma relação de qualidade/preço muito interessante. Um dos equipamentos com mais procura é a coluna Akron, ideal para sessões do Netflix ou para as nossas playlist do Spotify.

Esta coluna é peça com um design diferente que vem com uma enorme grelha na parte frontal. Quando se liga e emparelhamos com um dispositivo, rapidamente percebemos a força dos graves e agudos. A coluna funciona à distância por bluetooth num raio de 20m.

Qualidade para ambientes indoor com a coluna Akron

Apesar de ser possível usar tanto indoor como outdoor, esta coluna destaca-se pelo som cristalino dos agudos e força do grave em ambientes indoor. Além disso, é possível ligar duas colunas para assim se obter um som estéreo. Em termos de especificações, esta coluna destaca-se por ter:

25 W RMS Speaker

Suporte para BT e NFC

Controlo remoto

Entrada jack 3,5"

Possibilidade de emparelhar com um segundo dispositivo

1 woofer & 2 tweeters

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta coluna Akron com um desconto até 30% apenas até terça-feira (22 de agosto). Para isso, deverá introduzir o cupão AKORN para 20% de desconto extra. Se introduzir o cupão Pplware, tem mais 10% de desconto.