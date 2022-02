Samsung Galaxy S22 Ultra: A linha Note agora é Ultra

A Samsung acabou de apresentar o seu Galaxy S22 Ultra, um equipamento que junta o melhor de dois smartphones já históricos. Falamos do poder da linha Note e o desempenho e qualidade profissional do sistema de câmaras da linha S.

O Pplware já teve acesso a este equipamento e vai mostrar o que tem de único, bem como mostrá-lo em imagens. Venha conhecer o que a Samsung preparou para o Galaxy S22 Ultra.

Com o novo Galaxy S22 Ultra, a Samsung procura estabelecer um novo padrão no que toca à categoria de smartphones premium. Com uma S Pen integrada, capacidades avançadas de vídeo e fotografia noturna, e uma bateria de longa duração, este é o dispositivo Ultra mais potente que a marca alguma vez criou.

O dispositivo mais poderoso de sempre da linha Galaxy S

Pela primeira vez, a S Pen, uma das características favoritas dos utilizadores de Note será integrada num dispositivo da linha S. Totalmente renovada. esta é a S Pen mais rápida e mais reativa alguma vez desenvolvida. Com 70% menos latência pode escrever e desenhar mais naturalmente no ecrã do seu S22 Ultra, e explorar aplicações de novas formas.

Com esta ajuda única, o S22 Ultra torna-se mais do que um simples smartphone. Incorpora tudo o que a linha Note tinha na sua génese enquanto oferece novas formas para explorar o lado mais criativo dos utilizadores e a sua produtividade. O resultado é uma experiência móvel diferente de qualquer outra.

Com objetivas fotográficas perfeitamente integradas e uma elegante estrutura metálica que cria um efeito espelhado, o Galaxy S22 Ultra representa a aparência e o toque mais premium da Samsung.

O vidro luxuoso e o acabamento mate acrescentam um toque elegante ao layout linear e fluído do S22 Ultra – incluindo os contornos icónicos do Galaxy Note - tudo isto envolvido num design aerodinâmico.

Tão durável como impressionante, o Galaxy S22 Ultra estará disponível em quatro cores inspiradas na natureza. Falamos do Phantom Black, o Phantom White, Verde e o novo S22 Ultra Borgonha .

Captar Fotos e Vídeos de Dia ou de Noite

Com o Galaxy S22 Ultra, é possível captar qualquer imagem e deixá-la pronta de imediat, em quaisquer condições de iluminação. As características avançadas de Nightography, disponíveis em toda a família de dispositivos S22, permitem captar vídeos mais limpos e nítidos quer com a câmara frontal como através das câmaras traseiras esteja a gravar durante o dia ou durante a noite.

O S22 Ultra inclui um sensor de 2,4um, o maior sensor de pixéis de sempre da Samsung, permite às suas objetivas captar mais luz e mais dados, otimizando a iluminação e os detalhes de qualquer gravação.

Além disso, a avançada lente Super Clear Glass do S22 Ultra ajuda a captar vídeos noturnos mais fluídos e nítidos, sem qualquer problema. A funcionalidade de Auto Framing assegura também que a câmara capta sempre exatamente aquilo e quem deseja, quer seja uma ou dez pessoas.

Com uma capacidade de zoom que permite uma aproximação de 100x, o Galaxy S22 Ultra não inclui apenas a câmara mais potente da Samsung, como também a mais inteligente. Repleto de novas características baseadas em IA como o Portrait Mode, este smartphone foi desenvolvido para tornar todas as fotografias em conteúdos profissionais.

Com as capacidades robustas do sistema inteligente de câmaras do S22 Ultra, o seu equipamento fará todo trabalho pesado e irá ajudar a captar fotografias e vídeos espantosos em qualquer condição de iluminação.

Tal como os restantes modelos, o Galaxy S22 Ultra oferece acesso exclusivo à app Expert RAW , que apresenta um conjunto abrangente de ferramentas de edição in-camera que proporcionam uma experiência semelhante a uma DSLR e permitem desfrutar de um controlo mais criativo.

Com a capacidade de guardar fotos no formato RAW até 16bit, pode ter mais controlo sobre as suas edições com mais dados das suas imagens.Tal como uma câmara DSLR, pode iluminar ou escurecer as suas fotos com definições ISO e velocidade do obturador, ajustar o equilíbrio de brancos para tornar a sua foto mais quente ou fria, e focar manualmente o assunto desejado para obter as suas imagens com o aspeto exato que pretende.

Poder e Desempenho sem igual

O Galaxy S22 Ultra foi desenvolvido para tornar os dias de trabalho mais produtivos. Faz parte da primeira linha Galaxy S a ser equipada com o mais recente processador de 4nm, que alimenta o mais avançado processamento de IA e ML da Samsung. Também inclui Wi-Fi 6E, até duas vezes mais rápido do que Wi-Fi 6.

Isso significa que pode desfrutar de um desempenho inigualável em todas as aplicações mais utilizadas, quer esteja a jogar, em streaming, ou a trabalhar. Toda esta potência funciona com a potente bateria do Galaxy S22 Ultra, o que lhe oferece mais do que um dia inteiro de utilização após uma carga completa.

Galaxy S22 Ultra - Especificações Galaxy S22 Ultra Ecrã 6.8” Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X Taxa de atualização Super Smooth 120Hz (1~120Hz) Taxa de Resposta ao Toque de 240Hz no modo Jogo Vision Booster Eye Comfort - Proteção contra luz azul baseada em IA Segurança Impressão Digital Ultrasónica Dimensões e Peso 77.9 X 163.x3 X 8.9mm, 229g Câmaras 12MP Ultra Grande Angular - F2.2, FOV 120˚ 108 MP Grande Angular - Dual Pixel AF, F1.8, FOV 85˚ 10MP Teleobjetiva - 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ 10MP Teleobjetiva - 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚ 40MP Câmara Frontal - F2.2, FOV 80˚ Processador Processador Avançado de 4nm Memória 12GB + 1TB 12GB + 512GB 12GB + 256GB 8GB + 128GB Bateria Carregamento 5.000mAh Até 45W Wired 15W Wireless Wireless PowerShare USB-IF SO Android 12 One UI 4.1 Rede e Conectividade 5G LTE, Wi-Fi 6E Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 Pay com NFC Samsung Pay com NFC Sensores Sensor de Impressão Digital Ultrassónico Acelerómetro barómetro sensor giroscópio sensor geomagnético sensor Hall Sensor de proximidade sensor de luz ambiente Resistência à água IP68

O S22 Ultra suporta também carregamento super-rápido de 45W, para que possa gravar mais de 50 minutos de vídeo após um carregamento de 10 minutos. Trabalho, jogos, vídeos, e muito mais, com a potência que o mantém sempre ligado.

Se estiver a visualizar conteúdos ou a criar o seu próprio, o ecrã imersivo de 6,8 polegadas Dynamic AMOLED 2X adaptativo de 120Hz do Galaxy S22 Ultra, dá vida a tudo com um detalhe deslumbrante e mais brilhante do que nunca, com um brilho de 1.750nit.

Além disso, a tecnologia Vision Booster permite que o ecrã do Galaxy S22 Ultra ajuste de forma inteligente o brilho ao longo do dia, assegurando-lhe a melhor visualização possível do seu conteúdo mesmo sob luz solar intensa.

Segurança em que pode confiar

A linha Galaxy S22 está protegida pela poderosa plataforma de segurança Knox Vault da Samsung, que inclui um processador e memória seguros que isolam completamente dados sensíveis como palavras-passe, biometria ou chaves Blockchain do sistema operativo principal do telefone.

O painel de controlo de privacidade e o Indicador da IU facilitam a visualização das aplicações que estão a aceder aos seus dados e câmara, para que possa decidir se concede ou nega permissão a cada aplicação.

A linha Galaxy S22 também introduz novas características de segurança, incluindo a arquitetura ARM micro, que ajuda a evitar ciberataques ao seu sistema operativo e memória.

Além disso, a linha Galaxy S22 traz a Samsung Wallet. Esta carteira virtual combina pagamento digital, ID, chaves e gestão de bens numa única ferramenta para simplificar as suas rotinas, desde mostrar a sua identificação de estudante à compilação de documentos de viagem antes de um voo.

Disponibilidade

Os novos equipamentos estarão disponíveis no nosso mercado para pré-compra a partir do dia 9 fevereiro. O Galaxy S22 Ultra estará disponível no mercado a partir do dia 25 fevereiro e os restantes modelos da série a partir de 11 março.

Este dispositivo estará disponível nas seguintes cores e com as seguintes opções de memória: Galaxy S22 Ultra: Phantom Black (Preto Fantasma), Phantom White (Branco Fantasma), Verde e Borgonha, em modelos de 128GB, 256GB, 512GB, e 1TB com 8GB e 12GB de RAM.

Em termos de preços, o Galaxy S22 Ultra terá um preço que começará em 1279.99 euros, para o modelo de 128 GB e 8 GB de RAM. Nos modelos seguintes, o preço será mais elevado.