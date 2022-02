Samsung Galaxy S22 e S22+: Experiências de câmara revolucionárias de dia e de noite

Para além do modelo Ultra, a Samsung revelou agora também os Galaxy S22 e S22+, dois novos smartphones emblemáticos e que alimentam a criatividade e a autoexpressão.

Tal como o modelo anterior, estes dois smartphones prometem experiências de câmara revolucionárias de dia e de noite. Vamos assim conhecer mais estas duas propostas da Samsung.

O Galaxy S22 e o S22+ introduzem câmeras dinâmicas com processamento avançado de imagem inteligente para tornar cada momento épico. Construídos com um design arrojado, o Galaxy S22 e o S22+ são projetados para serem elegantes, mas também ambientalmente conscientes.

Lidere a Noite com a Câmara Mais Inteligente da Samsung até hoje

Os Galaxy S22 e S22+ foram concebidos para proporcionar experiências de câmara de outro nível, que permite às pessoas ligarem-se onde quer que estejam. Através das novas características revolucionárias de Nightography da série Galaxy S22 - tal como o sensor 23% maior que o S21 e S21+ e a tecnologia Adaptive Pixel - deparamo-nos com uma câmara concebida para deixar entrar mais luz, desenhar detalhes, e capturar cores que fazem o seu conteúdo estourar, mesmo no escuro.

Tanto o Galaxy S22 como o S22+ foram desenvolvidos com uma câmera principal potente de 50MP, uma teleobjetiva de 10MP, e lente ultra-wide de 12MP, tornando possível obter sempre imagens de alta qualidade.

Quando está a gravar vídeos com amigos, a nova função Auto Framing detecta e segue até 10 pessoas e ajusta automaticamente o foco da câmera captando todos os elementos de forma clara. Ambos os dispositivos são alimentados por tecnologia VDIS avançada, minimizando as vibrações de modo a obter imagens suaves e nítidas mesmo quando se encontra em movimento.

Tanto o Galaxy S22 como o S22+ estão, também, equipados com a mais recente tecnologia de IA da Samsung que permite levar as suas fotografias ao nível seguinte. Assim, é fácil tirar fotografias perfeitas no Modo Retrato com o novo Mapa de Profundidade AI Stereo, tornando os retratos melhor do que nunca com os menores detalhes a parecerem nítidos e claros graças a um algoritmo sofisticado de IA.

O mesmo funciona para o seu amigo peludo favorito: com o novo modo Retrato do Galaxy S22/S22+, é possível evitar que o pêlo do seu animal de estimação se misture no fundo, permitindo obter sempre a melhor imagem.

Poder e desempenho que acompanham a sua vida

Do trabalho para casa, os Galaxy S22 e S22+ são concebidos para o/a ajudar mesmo nos dias mais movimentados através do primeiro processador de 4nm de sempre incluído num smartphone Galaxy. Potencia o processamento mais avançado até à data de AI e ML, proporcionando um desempenho inigualável para responder a todas as necessidades de streaming e produtividade.

Além disso, a análise do comportamento da rede simplifica o desempenho das suas apps, ao detectar automaticamente qual a aplicação que está a utilizar para direcionar uma maior potência - por isso nunca foi tão fácil navegar na web ou navegar nas suas aplicações favoritas.

Um processador rápido como um relâmpago exige a máxima potência para manter o ritmo. O Galaxy S22 inclui uma bateria robusta para todo o dia e carregamento rápido de 25W . Por sua vez o Galaxy S22+ dispõe de uma bateria super potente que pode durar mais do que um dia com uma única carga total. O Galaxy S22+ também oferece um carregamento super-rápido de 45W, para que não tenha de perder tempo quando a sua bateria está a acabar.

Galaxy S22 / Galaxy S22+ - Especificações Galaxy S22 and Galaxy S22+ Galaxy S22 Galaxy S22+ Ecrã 6.1-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hzrefresh rate (10~120Hz) 240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode Vision Booster Eye Comfort Shield with AI based blue light control 6.6-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hzrefresh rate(10~120Hz) 240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode Vision Booster Eye Comfort Shield AI based blue light control Segurança Ultrasonic Fingerprint Dimensões e peso 70.6 x 146.0 x 7.6mm, 168g 75.8 x 157.4 x 7.6mm, 196g Câmera 12MP Ultra Grande Angular - F2.2, FOV 120˚ 50 MP Grande Angular - Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85˚ 10MP Teleobjetiva - 3x Optical Zoom, OIS, F2.4, FOV 36˚ 10MP Câmara Frontal - F2.2, FOV 80˚ AP Processador Avançado de 4nm Memoria 8 + 256GB 8 + 128GB Bateria 3,700mAh 4,500mAh Carregamento 25W Wired 15W Wireless Wireless PowerShare USB-IF compliant Até 45W Wired 15W Wireless Wireless PowerShare USB-IF compliant SO Android 12 One UI 4.1 Rede e conetividade 5G LTE, Wi-Fi 6E (Galaxy S22+) / Wi-Fi 6(Galaxy S22 Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 Sensores Sensor de Impressão Digital Ultrassónico Acelerómetro barómetro sensor giroscópio sensor geomagnético sensor Hall Sensor de proximidade sensor de luz ambiente Resistência à água IP68

A transmissão de um filme ou do seu programa favorito ficará ainda melhor nos fantásticos ecrãs do Galaxy S22 e S22+. Ambos os dispositivos vêm equipados com um ecrã AMOLED dinâmico 2x adaptativo de 120Hz, concebido para proporcionar a melhor jogabilidade e entretenimento.

Quer escolha o ecrã premium do Galaxy S22 de 6,1 polegadas ou o Galaxy S22+ de 6,6 polegadas, cada ecrã inclui a tecnologia inteligente Vision Booster que ajusta automaticamente o ecrã às condições de iluminação à sua volta e melhora o contraste de cores, para que possa desfrutar da melhor visualização possível do seu conteúdo.

Além disso, as melhorias de desempenho do hardware melhoraram o brilho do ecrã - o S22 tem uma capacidade de brilho de 1.300nit enquanto o S22+ apresenta um pico de 1.750 nit.

Os S22 e S22+ também garantem a possibilidade de permanecer ligado e em contacto com quem precisa. Através da parceria com a Google, poderá desfrutar da partilha de conteúdos através do Google Duo seja para ver fotografias na Galeria com amigos ou escrever notas durante uma reunião com colegas a partir do Samsung Notes - mesmo se estiver à distância.

Desenhado para a perfeição e construído para durar

Tanto o Galaxy S22 como o S22+ apresentam o desenho icónico da série S, com um desenho de corte de contorno em leque favorável, que mistura a câmara na perfeição com a caixa. Para criar um aspeto mais elegante e refinado, a Samsung construiu ambos os dispositivos com um visor plano distinto, completo com um vidro luxuoso e acabamento mate.

Agora, a caixa da câmara da série S foi concebida para combinar a cor do corpo do dispositivo com uma moldura metálica fina e simétrica para um aspeto sem cortes. O resultado é um design equilibrado unificado, moderno e elegante. Tanto o Samsung Galaxy S22 como o S22+ estão disponíveis em Preto Fantasma, Branco Fantasma, Verde, e Pink Gold .

E este design deslumbrante é construído para durar: a série Galaxy S22 apresenta os dispositivos móveis Samsung com a maior durabilidade de sempre. O Galaxy S22 e o S22+ são os primeiros modelos da série S fabricados com Armor Aluminum - a estrutura de alumínio mais forte que permite levar o telefone para qualquer lugar com tranquilidade.

A série Galaxy S22 apresenta, também, os primeiros smartphones a integrar o mais recente Corning® Gorilla® Glass Victus®+. Assim, os dispositivos da série S22 estão equipados com este vidro resistente na parte da frente e na parte de trás, para que não tenha que se preocupar tanto com quedas acidentais.

Mas sabemos que a verdadeira durabilidade não se trata apenas de hardware. Como parte do nosso compromisso de dar aos utilizadores o melhor desempenho e experiência móvel possível, toda a série Galaxy S22 será suportada até quatro gerações de atualizações do SO Android.

Agora, milhões de utilizadores do Galaxy podem tirar partido das últimas novidades em termos de segurança, produtividade e outras características novas, durante mais tempo. A Samsung escalará este esforço em toda a gama de produtos para garantir que seja totalmente apoiado em todo o seu ecossistema Galaxy.

Com a série Galaxy S também é possível tornar o telefone ao seu estilo. Pode usar a nova interface de utilizador One UI, da Samsung, que é simples e intuitiva para personalizar o homescreen e widget.

Personalize as cores dos ícones, widgets, paleta de cores, às suas preferências pessoais e crie uma experiência móvel totalmente sua. One IU também lhe dá acesso fácil a imensos emojis, GIFs, e autocolantes diretamente no seu teclado, para que possa comunicar instantaneamente e exatamente como se sente sem escrever uma única palavra.

Disponibilidade

As pré-vendas começam no dia 9 de fevereiro para os Galaxy S22 e Galaxy S22+ que estarão amplamente disponíveis no mercado nacional a partir do dia 10 de março na loja da Samsung e distribuidores:

Galaxy S22/22+: Phantom Black, Phantom White, Green, and Pink Gold nas versões de 128GB e 256GB com 8GB RAM.

Em termos de preços, o Galaxy S22+ terá um preço que começará em 1079.99 euros, para o modelo de 128 GB e 8 GB de RAM. O Galaxy S22 terá um preço que começará em 879.99 euros.

Galeria