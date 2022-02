Apple lançou o iOS 15.4 beta 2 com novos recursos do Face ID e muito mais

Esta é de facto uma versão do iOS que traz muitas novidades, para além de melhorar o que já existe. Na versão beta 1 vimos a inclusão de um face ID que lê os rostos com máscara, e hoje o iOS 15.4 beta 2 apresenta novos recursos.

Então a pergunta que se impõe é, o que há de novo no iOS 15.4 beta 2?

Duas semanas após o lançamento da primeira versão beta para os programadores, a Apple lança o iOS 15.4 beta 2. A empresa também possui uma nova versão beta do iPadOS 15.4 e do watchOS 8.5.

Conforme referimos na semana passada, o iOS 15.4 inclui uma ampla variedade de novos recursos para iPhone e iPad. Para os utilizadores do iPhone, há suporte para Face ID ao usar máscaras pela primeira vez, enquanto os utilizadores do iPad agora podem ativar o tão esperado recurso Controlo Universal.

Há também mais de 30 novos emojis para escolher, alterações no iCloud Keychain e muito mais. Mas agora há mais no iOS 15.4 beta 2.

Após um boato de que a Apple estaria a trabalhar num recurso para transformar o iPhone num terminal de pagamento sem contacto, a empresa confirmou agora exatamente essa novidade. Chama-se “Tap to Pay on iPhone”.

Com o Tap to Pay, os utilizadores poderão receber pagamentos com cartão de crédito e débito de outras pessoas usando apenas o iPhone como leitor de cartão sem contacto.

Como este é apenas um novo recurso que pode ser adotado pelos programadores em vez de um novo serviço da Apple, a versão beta mais recente do iOS adiciona as estruturas necessárias para ativar o Tap to Pay nas aplicações.

Ajustes para o Face ID enquanto estiver a usar uma máscara

Um dos novos recursos do iOS 15.4 de maior importância é a capacidade de configurar e usar o Face ID enquanto estiver a usar uma máscara, algo que antes só era possível se o utilizador usasse o Apple Watch.

Como a nova opção de reconhecimento facial ao usar uma máscara depende de detalhes precisos da área dos olhos, o iOS 15.4 beta 2 deixa mais claro para os utilizadores como posicionar os olhos para desbloquear o telefone.

Nalguns casos, os utilizadores verão a mensagem “Olhe para baixo para desbloquear” no ecrã de bloqueio.

Acesso aos dados do iCloud na Web

O iOS 15.4 beta 1 incluiu uma nova opção para desativar o acesso aos dados do iCloud através do iCloud. No entanto, esta opção foi removida do iOS 15.4 beta 2.

Os motivos não são claros, mas provavelmente a opção foi removida porque ainda está em desenvolvimento – já que desativar o acesso aos dados do iCloud na versão beta anterior não teve efeito no site do iCloud.

Foi descoberto, com base em ficheiros internos do iOS que a Apple ainda está a trabalhar neste recurso, portanto, deve voltar a disponibilizar a opção numa versão beta futura.

Suporte de rede Wi-Fi cativo para HomePods

Com o tvOS 15.4 beta, a Apple introduziu suporte para redes Wi-Fi cativas, que exigem etapas adicionais de login, como em hotéis ou dormitórios.

Ao tentar aceder a uma dessas redes Wi-Fi, o utilizador será solicitado no iPhone a concluir o processo de autenticação. Com a versão beta de hoje, esse recurso também passa a funcionar com HomePods.