O dia em que a salvação da cidade de Tóquio vai ter inicio, já é conhecido e a Sony Playstation já revelou a data de lançamento de Ghostwire: Tokyo.

Venham ver quando começa a luta contra os demónios que invadiram a capital nipónica.

Ghostwire: Tokyo será um dos jogos a manter debaixo de olho neste inicio de ano, certamente. Um titulo em desenvolvimento pela Tango Gameworks, o que só por si, é sinónimo de qualidade e que tem estado a gerar fortes expectativas.

Sob a batuta de Shinji Mikami, que tem no seu Curriculum, a participação no processo de criação da série Resident Evil, o jogo é um thriller de ação e aventura, com grande foco no paranormal, e baseia a sua ação na luta contra demónios Yokai (no jogo chamados de Visitors) que invadiram a cidade de Tóquio, especificamente no bairro de Shibuya, conhecido como um dos cruzamentos pedestres mais movimentados do mundo.

Neste incrível título, Akito, a personagem principal, acorda nas ruas desertas de Tokyo, com uma voz dentro da sua cabeça e estranhos poderes elementares.

Possuído pelo espírito de K.K., Akito terá de trabalhar em conjunto com ele na sua missão de vingança, e dominar um poderoso arsenal de habilidades para desvendar a verdade sombria por trás os desaparecimentos e salvar a cidade deste pesadelo. Toda a população da cidade que, de forma misteriosa, deixou de existir, deixando apenas as suas roupas para trás.

Com o desenvolver da história, enquanto Akito, os jogadores aprenderão a controlar e a melhorar as novas habilidades de acordo com o seu estilo de jogo, e terão à sua disposição uma gama de armas mais tradicionais.

No combate aos demónios e, de uma forma algo surpreendente, Mikami decidiu deixar praticamente de fora as armas de fogo (comuns em Resident Evil e The Evil Within) e apresenta um arco e flecha. Segundo o produtor, esta ideia centra-se no facto do Japão não ser um país onde a população tem muitas armas e o arco e flecha é uma arma ancestral e que inclusive, tem grande valor sentimental para os japoneses.

No entanto, grande parte do combate contra as forças malignas de Ghostwire: Tokyo, vai incidir na invocação de feitiços e outras artes mágicas, assim como em Jiu Jitsu.

Estes visitantes que invadiram a cidade de Tóquio serão adversários imponentes e, contrariamente ao que podem estar à espera, não serão os típicos fantasmas e assombrações que costumamos ver noutros jogos. Serão representações malignas bem mais elaboradas e que inclusive podem tomar a aparência de pessoas perfeitamente normais. Ao longe podem parecer pessoas normais mas ao nos aproximarmos, é que confirmamos que se tratam de demónios.

Os jogadores vão vestir a pele de um grupo de heróis que, também eles com poderes especiais (e que podem ir sendo melhorados ao longo do jogo), vão tentar parar a destruição e descobrir o que se esconde por detrás deste estranho fenómeno.

Ghostwire: Tokyo chegará em exclusivo à PlayStation 5 no próximo dia 25 de março