Lacrosse & Spike: Conjunto de Bolas de Massagem

Acaba o dia de trabalho super cansado? Passou muito tempo ao computador e as posições nem sempre foram as mais confortáveis? É hora de fazer uma massagem para aliviar a tensão muscular e soltar os músculos presos.

Hoje apresentamos a Lacrosse & Spike, duas bolas que pode usar para massajar o corpo.

Quer tentar acabar com as dores musculares? O conjunto de bolas Lacrosse & Spike pode ajudar a aliviar a tensão muscular e soltar os músculos presos.

Passe a bola de Lacrosse sobre os nós musculares para aplicar alguma terapia em pontos específicos ou então agarra a bola Spike para uma massagem nos tecidos profundos.

Especificações da Bola de Lacrosse e da Bola Spike

Bola de Lacrosse

Composição : 100% Borracha

Peso : 150 g

Tamanho: Ø 64 mm

Carga máx. : 200 kg

Bola Spike

Composição : 100% PVC

: 100% PVC Peso : 70 g

: 70 g Tamanho : Ø 75 mm

: Ø 75 mm Carga máx.: 200 kg

Este conjunto de bolas são fáceis de transportar e podem ser usadas para realizar massagens em pontos específicos. São ótimas para desfazer nós resistentes em áreas pequenas e também de difícil acesso, como é o caso do peito, coxas, glúteos, parte superior das costas, pés, etc.

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Lacrosse & Spike com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).