Saiba o tipo de passwords que coloca em risco a segurança das suas contas

Num mundo ampla e crescentemente digitalizado, é normal que as informações das pessoas estejam a ser transferidas para o online. Por isso, os ciberataques e as tentativas de aceder a esses dados estão a aumentar de forma descontrolada. Saiba que ter passwords fortes é um passo importante no sentido de manter as suas contas seguras.

Por isso, hoje, damos-lhe a conhecer as categorias de passwords que não deve definir, caso queira manter as suas contas seguras.

Os ciberataques são uma realidade que estamos a conhecer com cada vez mais frequência. Estando o mundo a transferir-se para o online, existem informações que poderão ser aliciantes, como é o caso de dados bancários, por exemplo.

Sem pensar, rendemo-nos ao digital e nem sempre pensamos na melhor forma de proteger as contas que criamos. Por isso, tornámo-nos alvos fáceis e, quem tenha capacidade para o fazer, consegue facilmente invadir o nosso espaço e recolher a nossa informação.

Uma das barreiras para impedir essa invasão de privacidade são as passwords que definimos, muitas vezes, de forma pouco ponderada. Tendemos a repetir outras que já utilizamos, bem como a definir novas facilmente decifráveis, por forma a serem lembradas facilmente.

Estudo revela categorias de passwords mais pirateadas

Através da uma análise de dados do National Cyber Security Centre, que contam com mais de 100.000 passwords pirateadas, o Dojo conseguiu categorizar aquelas que são as mais facilmente pirateadas. As 30 categorias abrangem palavras relacionadas com desporto, sinais de trânsito, animais, cores, entre outras.

Consultando a tabela apresentada abaixo, é simples perceber quais são as categorias de palavras das quais se deve afastar, por forma a dificultar a tarefa daqueles que tencionem atacá-lo. De acordo com o Dojo, o ranking foi calculado tendo em conta o número de vezes que os 20 termos/ palavras de cada categoria foram incluídos na lista de passwords mais pirateadas.

Ranking Categoria Total de passwords pirateadas 1 Nomes de animais/ termos carinhosos 4.032 2 Nomes 3.913 3 Animais 2.112 4 Emoções 1.917 5 Comida 1.662 6 Cores 1.450 7 Swear words (palavrões) 1.268 8 Ações 991 9 Membros da família 723 10 Marcas de automóveis 606 11 Cidades 505 12 Marcas 477 13 Países 463 14 Desporto 457 15 Religião 341 16 Passatempos 314 17 Clima 313 18 Bebidas 268 19 Redes sociais 253 20 Signos 204

Dentro da primeira categoria (Nomes de animais/ termos carinhosos) as palavras mais frequentes são ‘amor’, ‘bebé’ e ‘anjo’. Relativamente aos nomes de animais, caso os utilize frequentemente na esfera pública, utilizá-los nas passwords não é o mais eficaz, porque facilitará, certamente, a invasão das suas contas.

Por sua vez, na categoria Nomes, os mais comuns são ‘Sam’, ‘Anna’ e ‘Alex’. No terceiro lugar do pódio, animais, os mais utilizados são o ‘Cão’ e o ‘Gato’. Se for descendo pela lista, verá que, de facto, existem passwords demasiado óbvias e, portanto, inseguras.

Mais do que isso e conforme já vimos alguma vezes, não deverá optar por sequências de números demasiado óbvias, como ‘123456’, nem sequências de letras inspiradas na disposição dos teclados.

Aprenda a construir uma password perfeita: