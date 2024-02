Mark Zuckerberg “arrasa” os Vision Pro da Apple! Veja o vídeo

É o gadget do momento e chamam-se Vision Pro! Este equipamento tem recebido rasgados elogios de todo o mundo, mas há ainda um enorme caminho de evolução. Mark Zuckerberg também já se pronunciou sobre o equipamento da Apple.

Foi na sua página pessoal de Instagram que Mark Zuckerberg se pronunciou sobre os novos Vision Pro da Apple. Para o CEO da Meta, a qualidade do Vision Pro é muito boa, mas os Meta Quest 3, que são a solução da Meta, oferecem quase o mesmo por um preço completamente diferente.

Segundo referiu Mark Zuckerberg...

... eu sei que alguns fanboys ficam chateados sempre que alguém ousa questionar se a Apple vai ser a líder numa nova categoria, mas a realidade é que toda geração de computação tem um modelo aberto e um fechado. E sim, no mobile, o modelo fechado da Apple venceu. Nem sempre é assim. Se voltarmos à era do PC, o modelo aberto da Microsoft foi o vencedor. Nesta próxima geração, a Meta será o modelo aberto, e eu realmente quero ter a certeza de que o modelo aberto vai vencer novamente. O futuro ainda não está escrito.

Quest 3 são 7 vezes mais baratos que o Vision Pro

Mark Zuckerberg referiu também várias características, em que o Quest 3 é superior aos Vision Pro:

Os Quest 3 são 7 vezes mais baratos

Os Quest 3 são mais confortáveis (pesa 120 gramas a menos que os equipamentos da Apple)

Não há fios para atrapalhar os movimentos dos utilizadores

O campo de visão é mais amplo e o ecrã de visualização tem mais brilho

Os Quest oferecem mais nitidez

A biblioteca de conteúdo imersivo dos Quest 3 é mais profunda

No que diz respeito aos preços, os Meta Quest 3 estão disponíveis por cerca de 499 dólares (466 euros). O equipamento da Apple custa 3 499 dólares (cerca de 3 200 euros).

Os Apple Vision Pro, lançados no final de 2023, são um dispositivo elegante e futurista que permite aos utilizadores interagir com conteúdos digitais sobrepostos no mundo real. Funciona com o visionOS, um novo sistema operativo concebido para experiências imersivas.