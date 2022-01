Apple lançou primeiras betas do iOS 15.4, iPadOS 15.4 e watchOS 8.5

Como já é normal, a Apple depois de lançar a versão final dos vários sistemas operativos, coloca novas betas para os programadores. Assim, depois de lançar a versão final do iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.3, tvOS 15.3, entre outros, lança agora novas betas. O que haverá de novo no iOS 15.4?

Estas versões trazem muitas novidades. Finalmente serão apresentadas as promessas há muito feitas.

A Apple lançou a primeira versão beta do iOS 15.4 e inclui várias mudanças e melhorias para utilizadores do iPhone. Ou seja, agora há suporte para usar o Face ID enquanto estiver a usar uma máscara, Controlo Universal, novo emoji e muito mais.

O que há de novo no iOS 15.4?

Suporte para máscara de identificação facial

Uma das maiores mudanças no iOS 15.4 é o suporte ao uso do Face ID enquanto o utilizador estiver a usar uma máscara. A Apple, ano passado, lançou o suporte para desbloquear o iPhone com o Apple Watch enquanto usava uma máscara. Contudo, agora a Apple leva o recurso para um próximo nível e remove completamente o requisito do Apple Watch.

Assim, ao inicializar o iOS 15.4 pela primeira vez, o utilizador terá a opção de configurar o sistema para usar o Face ID mesmo com o utilizador a usar máscara.

A Apple explica que o Face ID é "mais preciso quando configurado apenas para reconhecimento de rosto inteiro", mas também é capaz de "reconhecer os recursos exclusivos ao redor da área dos olhos" para autenticá-lo se estiver a usar uma máscara.

Portanto, quando iniciar a configuração, o sistema que a Apple introduziu irá guiar o utilizador para fazer uma nova captura do rosto. Além disso, poderá agora fazer esta leitura da face com e sem óculos.

O Face ID está agora noutro nível de segurança e usabilidade.

Controlo Universal

Este foi um recurso prometido há vários meses e foi sempre adiado até agora. Assim, finalmente, está disponível o Controlo Universal.

Este recurso permite ao utilizador controlar o seu Mac e iPad usando o mesmo teclado e rato/trackpad. O Controlo Universal é ativado por predefinição nas versões beta mais recentes do iPadOS 15.4 e do macOS Monterey 12.3.

Outras novidades

Além das novidades mais sonantes referidas acima, as novas betas trazem outras novidades. Por exemplo, há um novo widget para a aplicação Carteira.

Esta mostra agora o saldo e os detalhes do seu Apple Card.

Outra novidade passa pela utilização dos AirPods, assim como outros auscultadores Bluetooth.

Assim, a partir desta atualização, quando o utilizador receber uma chamada, a qualidade do áudio durante a reprodução do toque será a qualidade de áudio Bluetooth normal. Além disso, a qualidade do áudio só cairá quando a chamada for atendida.

Para quem gosta dos emojis, há mais de 30 novos no iOS 15.4 e o iPadOS 15.4.

O iOS 15.4 permite, finalmente, que os utilizadores adicionem notas às suas palavras-passe do iCloud Keychain. Isto replica um recurso popular dos gestores de palavras-passe de terceiros.

O tvOS 15.4 inclui uma nova forma inteligente de usar o iPhone para entrar nas redes Wi-Fi cativas na Apple TV. Estes são os tipos de redes frequentemente encontrados em hotéis e prédios de escritórios.

O cartão flutuante AirPods agora mostra um pequeno ícone (R)/(L), assim como mostra informação sobre o carregamento da caixa dos auscultadores.

Além destas novidades, existem muitas outras. É de facto uma atualização que traz mais que correções, traz melhorias e mais ferramentas.

À medida que forem saindo as próximas betas, iremos destacar cada uma destas novidades.

