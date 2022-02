Os pagamentos não são uma tecnologia nova no iPhone e em muitos outros produtos da Apple, tendo surgido com o Tap to Pay. Com um simples encosto ao terminal de pagamento os utilizadores tratam deste processo, de forma segura.

A Apple quer levar este conceito mais longe e dar ao iPhone ainda mais funcionalidades e por isso agora anunciou uma novidade. Em breve o iPhone poderá receber pagamentos de forma direta, novamente recorrendo ao Tap to Pay.

Apple vai dar novas funções ao iPhone

Inovar e criar novas tecnologias está on ADN da Apple, algo que tem sido visto nos seus novos equipamentos e produtos. Está sempre a tentar levar mais longe as suas tecnologias e o que tem criado.

A provar isso está a novidade agora apresentada, que pegou no já conhecido Tap to Pay e o elevou a um novo nível. Passou de um sistema que facilitava apenas o pagamento dos utilizadores e criou um sistema que permite usar o iPhone para receber dinheiro, novamente com os sistemas contactless.

Tap to Pay, mas agora para receber pagamentos

Esperado ainda para este ano, a nova vertente do Tap to Pay quer fazer de um iPhone um terminal de pagamento. Este poderá receber estas transferências de outro iPhone, de um Apple Watch, de um cartão de crédito ou de uma carteira digital.

Para garantir a segurança das transações, a Apple vai usar as mesmas tecnologias que até gora tem usado. Assim, toda a comunicação será realizada com recurso ao NFC, algo que a empresa controla e que em breve abrirá aos programadores, com as suas APIs.

Um smartphone dispensa um terminal de pagamentos

Apesar de poder ser usado por qualquer utilizador, a nova vertente do Tap to Pay está mais vocacionado para empresas. Quer criar uma maneira segura, privada e fácil de aceitar pagamentos sem contacto e desbloquear novas experiências de checkout.

Com um simples iPhone, será possível dispensar qualquer outro terminal de pagamento e todos os custos associados. Mesmo sendo agora uma novidade, esta melhoria terá dado os primeiros passos em 2020, quando a Apple comprou a empresa Mobeewave, tendo aí sido tomado um novo rumo para o Tap to Pay.