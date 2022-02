Durante o dia de ontem, depois de ser confirmado um ciberataque à Vodafone e de milhares de clientes verem o seu serviço afetado, a empresa iniciou rapidamente os trabalhos para o repor. As comunicações através de ligações 3G ficaram disponíveis logo pela manhã, ainda que com algumas limitações, e à noite o serviço 4G já estava a começar a ser reposto.

No entanto, neste processo, muitos clientes começaram a ver os números da Vodafone a surgir nos seus contactos. Será que foi mais um ataque?

No final do dia de ontem, foram muitos os clientes começaram a reportar problemas relacionados com a app MyVodafone. Em concreto, utilizadores iOS viram surgir dezenas de contactos de apoio da Vodafone na sua lista de contactos.

Clientes Vodafone têm contactos criados que não pediram. É grave?

Ainda que não haja uma declaração oficial da Vodafone Portugal, aparentemente, segundo informações relacionadas, devido ao ataque, a empresa efetuou um reset da APP MyVodafone.

Nesse processo, os contactos de apoio e telemarketing foram adicionados à app novamente, para identificação dos contactos. Depois deste processo, espera-se que a empresa os volte a remover para que deixem de surgir na lista de contactos dos clientes.

Aguardamos que a Vodafone Portugal esclareça esta informação. O mais importante é que o aparecimento desses contactos não fará parte de nenhum novo ataque ao serviço. Recorde-se que, segundo a empresa, não houve roubo de dados de clientes com este ataque.

Neste momento, são ainda muitos os clientes Vodafone que estão a ter problemas de comunicação, mesmo com a rede 3G e 4G.