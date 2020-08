A Apple aposta desde há muitos anos em ter dentro do seu ecossistema tudo o que compõe a sua atividade. A ideia é remover terceiros da sua ação e isso vê-se ao nível do software, do hardware e serviços. Ora é precisamente aqui que a empresa quer acrescentar algo para tirar “outros” do meio. Isto é, o sistema de pagamentos Apple Pay é muito rentável, seguro e importante para a estratégia da empresa, mas tem no meio dispositivos, termais de pagamento, a quem a Apple tem de pagar para usar. É aqui que entra a Mobeewave e o iPhone.

Segundo o que está agora a ser dado a conhecer, a empresa de Cupertino terá adquirido a startup pelo valor de 100 milhões de dólares, o que irá trazer uma inovação à operação de pagamentos.

Transformar um iPhone num terminal de pagamento

A empresa Mobeewave desenvolveu tecnologia para transformar iPhones em terminais de pagamento móvel. A gigante de Cupertino confirmou o acordo numa breve declaração onde falou na sua estratégia para esta aquisição.

A Apple compra empresas de tecnologia menores de tempos em tempos e geralmente não discutimos os nossos propósitos ou planos.

Referiu um porta-voz da Apple à Bloomberg. Apesar desta confirmação, a empresa referiu nada sobre o preço de aquisição.

Como funciona a tecnologia da Mobeewave?

A ideia parece simples e irá trazer ao ecossistema Apple mais usabilidade, na questão dos pagamentos. Assim, a Mobeewave irá permitir que uma empresa, no momento de cobrar um pagamento, use um iPhone para aceitar pagamentos com cartão de crédito recorrendo apenas a “um toque no telefone”.

O que isso significa é que um comprador pode simplesmente tocar no seu cartão de crédito ou smartphone na parte de trás do smartphone para processar um pagamento. O sistema funciona através de uma aplicação da Mobeewave, bem como da tecnologia NFC.

A demonstração no site do Moobeewave mostra o processo em três passos:

1.º inserir o valor da transação;

2.º toque com o cartão do cliente na parte traseira do seu dispositivo;

3.º o pagamento é processado no seu dispositivo.

Existem várias maneiras pelas quais a empresa da maçã pode incorporar esta tecnologia no iPhone ou noutros produtos. Conforme facilmente se percebe, este recurso pode ser uma maneira de a Apple expandir a sua plataforma Apple Play. Além disso, pode entrar noutras áreas, como a área das plataformas de ponto de venda (nos EUA existe uma empresa forte, nesta área, a Square).

Potenciar a utilização do Apple Card

Não podemos esquecer que a Apple no passado ano fez um importante investimento. A empresa de Cupertino lançou o Apple Card. Assim, com a tecnologia da Mobeewave poderá integrar-se nesse ecossistema, incluindo a aplicação Apple Wallet.

As notícias da aquisição da Mobeewave vêm no seguimento das declarações de Tim Cook. Este falou sobre a estratégia da Apple para adquirir outras empresas. Num esforço para diferenciar a empresa da maçã de outras empresas de tecnologia, que compram potenciais concorrentes para aniquilar a concorrência, Cook enfatizou que a Apple adquire uma empresa para, eventualmente, implementar a sua tecnologia no iPhone.

Contudo, é de salientar que a Samsung fez uma parceria com a Mobeewave no ano passado para permitir que os seus telefones usassem a tecnologia.

