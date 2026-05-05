OPPO Watch X3: design leve em titânio e autonomia para vários dias

A OPPO acaba de apresentar o seu mais recente smartwatch topo de gama, o OPPO Watch X3, para acompanhar o seu novo smartphone topo de gama, o OPPO Find X9 Ultra.

Com um design leve em titânio, funcionalidades avançadas de monitorização de saúde e uma autonomia de bateria prolongada, o OPPO Watch X3 eleva o nível das expectativas dos utilizadores em relação a um smartwatch topo de gama.

A marca alcança, com este novo smartwatch, um novo patamar de desempenho, resistência e sofisticação de design, sem comprometer a qualidade, nas suas palavras.

O desenvolvimento do OPPO Watch X3 começou com uma pergunta simples: como podemos criar um smartwatch que realmente resista ao teste do tempo?

Contou Scar Cao, Product Manager do OPPO Watch X3, respondendo que "para o conseguir, otimizámos a experiência global para obter um design mais leve e fino, mantendo ao mesmo tempo um desempenho fiável da bateria".

Desta forma, a marca conseguiu que o relógio oferecesse "um apoio consistente à monitorização da saúde e ao fitness, integrando-se perfeitamente no dia-a-dia".

Precisão e elegância intemporal

O OPPO Watch X3 reinterpreta o relógio de pulso clássico, apresentando uma estética moderna. Afinal, é fabricado em liga de titânio de qualidade aeroespacial para um acabamento requintado e, ao mesmo tempo, resistente.

Naturalmente leve e hipoalergénico, o titânio oferece elevada durabilidade, resistência à corrosão e conforto prolongado durante a utilização, tornando-o um material ideal para relógios de alta qualidade.

Graças a melhorias nos materiais e a uma estrutura interna otimizada, o OPPO Watch X3 apresenta um perfil mais fino e leve.

Com apenas 43 g e 11 mm de espessura, é 13,4% mais leve e 6,3% mais fino do que o Watch X2, garantindo uma utilização confortável durante todo o dia.

O OPPO Watch X3 está disponível em dois acabamentos distintos:

Titânio Cinza , que apresenta elementos decorativos em liga de titânio e detalhes com rebites, combinando uma textura premium com um toque dinâmico.

, que apresenta elementos decorativos em liga de titânio e detalhes com rebites, combinando uma textura premium com um toque dinâmico. Titânio Preto, que se inspira nos tons profundos dos relógios de luxo tradicionais, apresentando uma estética sóbria e confiante.

Autonomia da bateria de até 16 dias com sistema de chip duplo

O OPPO Watch X3 dá continuidade à sólida herança da OPPO no campo das baterias, oferecendo até cinco dias de autonomia no Modo Inteligente e até 16 dias no Modo de Poupança de Energia.

É alimentado por uma bateria OPPO de silício-carbono de 646 mAh com um teor de silício de até 10%, o que aumenta a densidade energética, mantendo ao mesmo tempo um perfil fino.

Segundo a OPPO, a alternância inteligente e em tempo real entre os dois sistemas otimiza a eficiência energética sem interromper a experiência do utilizador, proporcionando autonomia e o desempenho completo de um smartwatch.

Companheiro para atividades ao ar livre e monitorizar a sua saúde

Com mais de 100 modos desportivos e monitorização avançada de diversas atividades populares, o OPPO Watch X3 fornece métricas de desempenho detalhadas e análises de evolução, ajudando os utilizadores a treinar de forma mais eficaz e a atingir os seus objetivos de fitness com precisão fiável.

A classificação IP69 de resistência à água e poeira garante um desempenho consistente.

Além do fitness, o OPPO Watch X3 oferece uma experiência abrangente de monitorização da saúde, graças a hardware avançado que garante uma maior precisão nas medições.

Integra ainda uma funcionalidade de eletrocardiograma (ECG) certificada, capaz de fornecer informações cardiovasculares essenciais em apenas 30 segundos.

Com base nisso, a funcionalidade melhorada Visão Geral de Bem-Estar em 60 Segundos permite aos utilizadores avaliar 10 indicadores essenciais de saúde diretamente a partir do pulso, em apenas um minuto, abrangendo os seguintes parâmetros:

Saúde cardíaca;

Qualidade do sono;

Bem-estar mental.

Em combinação com a análise multidimensional do sono e as avaliações mente-corpo baseadas na variabilidade do ritmo cardíaco, o OPPO Watch X3 funciona como um companheiro proativo e multifuncional de gestão da saúde, pensado para apoiar o bem-estar a longo prazo.

Equipado com Wear OS by Google O OPPO Watch X3 funciona com a versão mais recente do Wear OS by Google (Wear OS 6) para ajudar os utilizadores a manterem-se atualizados sem perderem o contacto com o presente. O Wear OS by Google traz o poder das aplicações da Google diretamente para o pulso: Os utilizadores podem falar naturalmente com o Gemini , o assistente de Inteligência Artificial da Google, para realizar mais tarefas quando estão em movimento.

, o assistente de Inteligência Artificial da Google, para realizar mais tarefas quando estão em movimento. O Gemini no OPPO Watch X3 consegue gerir tarefas entre aplicações, responder a perguntas e recordar detalhes importantes, sem que seja preciso tirar o telemóvel do bolso. Além disso, oferece acesso a cartões de pagamento e passes importantes com o Google Wallet, e o Google Maps oferece navegação em tempo real. Também permite manter os amigos a par das novidades através de mensagens e chamadas telefónicas, e o YouTube Music disponível para entretenimento. Com tudo isto e muito mais disponível no Google Play, incluindo o Gmail, o Find Hub e o Google Home, os utilizadores podem ter uma atividade muita variada sem interromper o seu dia.

Preço e disponibilidade

O OPPO Watch X3 estará disponível, em Portugal, a partir de 18 de maio de 2026, com o PVP recomendado de 399,99 euros.