Hoje é um dia muito importante para a Samsung e até para o mundo Android. A marca vai apresentar os seus novos smartphone e espera-se que traga mais algumas novidades importantes, algumas delas que podem passar ao lado dos utilizadores.

Com os rumores a surgirem ainda, a poucas horas deste Galaxy Unpacked, surgem novidades importantes. O que foi revelado agora, mostra que a Samsung consegue ultrapassar a Google dar aos seus smartphones o que a gigante das pesquisas não oferece aos seus utilizadores.

O compromisso da Samsung para com o Android está num nível que poucas marcas estão a atingir. A proximidade com a Google tem dado resultados a vários níveis e isso tem funcionado de forma única para os utilizadores.

A mostrar isso estará uma novidade que deverá ser revelada já hoje no evento de apresentação dos novos Galaxy S22. Falamos de uma extensão das atualizações que a marca vai passar a oferecer para os seus smartphones.

HUGE software commitments from Samsung!



Galaxy S22 series

Galaxy S21 series

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Tab S8 series



All of these devices will get FOUR Android OS upgrades and FIVE years of security patches Samsung previously promised 3 OS upgrades. pic.twitter.com/N7t5d9aTPY