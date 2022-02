Amanhã é dia de Galaxy Unpacked: o que esperar do novo Samsung Galaxy S22 Ultra?

A Samsung irá apresentar amanhã, pelas 15 horas de Lisboa, novos produtos. A linha Samsung Galaxy S estará em destaque, mas também serão apresentados três novos tablets Galaxy Tab S8.

O Samsung Galaxy S22 Ultra, a confirmarem-se todos os rumores será o novo "Note" da Samsung, com suporte para S Pen e, assim, os holofotes estarão direcionados para si. Mas então, o que podemos esperar deste novo smartphone?

Samsung Galaxy S22 Ultra: Um novo Note está a chegar

O Samsung Galaxy S22 Ultra receberá a S Pen de forma plena, colocando um ponto final naquela que era a mais produtiva linha de smartphones do mercado os Galaxy Note. A S Pen, pelos teasers partilhados de forma oficial, irá acolher funcionalidades aprimoradas de escrita, captura de foto e vídeo e de desenho.

Mas o smartphone que a irá receber será uma máquina surpreendente, onde a produtividade falará mais alto. Para afirmar isto, não é necessário nenhum teste. Conhecemos a marca, o poder da S Pen e temos uma pequena ideia daquilo que nos espera, considerando verdade os muitos rumores que têm sido divulgados.

Por exemplo, as câmaras terão na traseira um novo módulo, diferente até dos outros smartphones da mesmas linha, com quatro sensores de 108 MP, 10 MP (periscópio), 10 MP (telefoto) e ainda 12 MP (ultra grande angular), com capacidade de captação de zoom até 100 vezes. A imagem abaixo explica bem o que podemos esperar.

O ecrã Dynamic AMOLED 2X terá 6,8" e uma resolução QuadHD+, com todas as mais avançadas tecnologias atuais e ainda a resposta à S Pen. Estará disponível em quatro versões 8GB + 128GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 12GB + 1TB, sendo a última apenas para alguns mercados. Para alguns mercados será também a versão equipada com o processador da Qualcoom. Para a generalidade do mundo, a opção será, como habitualmente, o processador da própria marca, o Exynos 2200.

Abaixo poderá verificar outras das especificações esperadas. Amanhã estaremos a acompanhar o evento em direto.

As especificações esperadas