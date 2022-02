Volkswagen ID. Buzz teve o seu preço revelado e não vai ser nada barato

Os planos de eletrificação dos carros da Volkswagen continuam a bom ritmo, com novos modelos a surgir de forma ritmada e com novidades. Usam a mesma plataforma MEB para reduzir custos e assim tornarem-me mais uniformes.

Um dos mais esperados é a carrinha que está já quase a ser apresentada. A ID. Buzz será dada a conhecer na sua versão final muito em breve e agora surgiu uma nova informação, que não vai agradar a muitos. O seu preço foi revelado e não será nada barato.

Um dos novos modelos elétricos da Volkswagen é também um dos mais esperados. A conhecida "Pão de forma" vai ter uma versão elétrica e modernizada, procurando manter a sua linha e muito dos argumentos que fizeram dela um caso de sucesso intemporal.

A ID. Buzz, o nome dado a este novo modelo, irá ser apresentada muito em breve. Os planos da marca revelaram que será do dia 9 de março, dentro de um mês. Agora, fontes internas da Volkswagen revelaram mais uma informação, o preço desta carrinha.

O que foi revelado não são muito boas notícias para quem previa ponderar comprar a ID. Buzz. O seu modelo base, e por isso mesmo mais barato, deverá ficar muito próximo dos 60 mil euros, algo considerado muito elevado.

Olhando aos preços que a Volkswagen pratica nos seus modelos já lançados, não se esperava um valor tão elevado. Este será o valor do modelo de 5 lugares e com apenas um motor traseiro. Mais tarde surgirá uma versão com 2 motores e naturalmente mais cara.

Este será provavelmente um preço que irá já incluir todos os impostos e taxas associadas. Claro que poderá haver descontos associados a apoios, o que fará baixar o preço. Poderá ainda surgir uma versão comercial e que terá naturalmente um preço reduzido, com o ajuste do equipamento presente.

Este não é uma potencial bom começo para a Volkswagen e para a ID. Buzz. O preço é ainda um fator decisivo para a escolha de um carro elétrico, face aos modelos tradicionais. Espera-se que a marca alemã consiga ainda ajustar este preço e trazer uma proposta mais ajustada ao mercado.