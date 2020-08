O Unpacked da Samsung revelou todas as novidades que a marca tem para oferecer aos seus utilizadores. O foco foi dado ao Galaxy Note 20, mas outros dispositivos importantes foram também revelados.

No meio de toda a informação apresentada, houve uma muito importante que surgiu e que vai mudar a presença do Android nos smartphones da marca. A partir de agora a Samsung garante 3 anos de atualizações nos seus smartphones.

Uma mudança importante que a Samsung traz

Há muito que os utilizadores pedem às marcas para alargar o período de suporte dos seus equipamentos. A Google garante 2 anos de atualizações para os smartphones e tenta que os fabricantes respeitem essa regra, o que nem sempre acontece.

A Samsung estava a seguir essa janela de tempo e garantia que os seus equipamentos tinham acesso a 2 anos de atualizações. Isto dava acesso a 2 novas versões do Android e que eram lançadas após a Google as ter lançado, sem datas fixas.

3 anos de atualizações do Android

De acordo com o que a Samsung revelou hoje no Unpacked este cenário vai mudar, para melhor. Agora a marca passa a garantir 3 anos de atualizações para os smartphones, com uma particularidade muito interessante e importante.

Esta nova política não se aplica apenas aos novos smartphones agora aplicados. De acordo com a informação apresentada, vai depender dos países, mas será aplicada ao Note 10 e smartphones posteriores. Assim, o Note 10 e o S20 vão aproveitar também desta alteração.

Novas versões da Google para todos?

Apesar desta boa notícia, fica uma dúvida por esclarecer. A Samsung refere que esta novidade se vai aplicar aos seus modelos flagship, o que deixa a dúvida sobre se eventualmente outros modelos vão receber esta extensão das atualizações das versões do Android.

É uma excelente notícia para os utilizadores dos smartphones da Samsung, em especial para quem tem os modelos mais recentes. É um compromisso importante e que vai garantir uma maior estabilidade aos utilizadores e aos seus smartphones, melhorando o Android.