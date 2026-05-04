AirPods já não são exclusivos do iPhone! Esta app deixa controlá-los como nunca no Android

A Apple tenta manter muito do seu hardware dentro do seu ecossistema, de forma exclusiva e única. Claro que todos querem usar, em especial os AirPods. Isso parece impossível no Android, mas agora há uma novidade. Esta app deixa controlá-los como nunca.

AirPods já não são só para o iPhone

Os AirPods são, sem dúvida, um dos melhores produtos da Apple . E embora todos os fabricantes de Android tenham agora as suas próprias alternativas, os modelos da empresa de Cupertino continuam a destacar-se pela qualidade de áudio e pelas características. No entanto, os AirPods têm uma desvantagem: muitas das suas vantagens são exclusivas do iPhone.

Embora alguns fabricantes já estejam a trabalhar para tornar esta compatibilidade mais flexível, outros permanecem estagnados e muito limitados. Felizmente, esta aplicação resolve esse problema. Chama-se LibrePods, é de código aberto e elimina por completo a barreira da utilização de AirPods num dispositivo Android. Não é uma aplicação nova, mas melhorou significativamente desde a última atualização.

Antes, a sua utilização exigia uma ROM personalizada no telemóvel, mas agora pode ser descarregado facilmente a partir do Google Play sem passos adicionais. Especificamente, o LibrePods permite aceder a quase todas as funcionalidades que os AirPods possuem nos dispositivos Apple. Até a interface é praticamente idêntica, tornando a experiência de utilização destes auscultadores no Android muito mais completa.

App deixa controlá-los no Android

Assim que abrir a aplicação, verá um menu de opções muito semelhante ao que encontra nas Definições do iPhone ao ligar os seus auscultadores. Poderá ver a percentagem da bateria, o nome do dispositivo ou aceder aos diferentes modos de cancelamento de ruído, além de ativar e configurar a ação que ocorrerá ao tocar no auricular esquerdo ou direito.

O LibrePods também oferece funcionalidades adicionais para os AirPods, como as definições de seguimento da cabeça. Há ainda a possibilidade de ajustar alguns parâmetros relacionados com a acessibilidade. No entanto, nem todos os telemóveis Android são compatíveis com esta aplicação para AirPods. Os programadores estão a atualizar a lista de smartphones compatíveis com base nas atualizações mais recentes do Android 17 ou nos respetivos sistemas operativos de diferentes fabricantes.

Por exemplo, os telemóveis Samsung não podem utilizá-lo até serem atualizados para a One UI 9. A aplicação funciona em telemóveis Pixel e em alguns telemóveis Oppo e OnePlus. No entanto, a melhor forma de verificar é descarregando o LibrePods e verificando a mensagem que indica se o seu telemóvel é compatível ou não.