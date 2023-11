Apple Watch chamou o 112 quando utilizador diabético caiu inconsciente

O smartwatch da Apple tem sido creditado por inúmeras ajudas aos seus utilizadores no âmbito do socorro e de alertas sobre possíveis problemas de saúde. Um residente em Las Vegas perdeu momentaneamente a consciência e caiu inanimado. O seu Apple Watch Ultra detetou a queda e alertou o 112 que veio em socorro do homem. Contudo, o relógio ajudou num novo cenário problemático.

Apple Watch ajuda homem que ficou inconsciente

Realiza-se no próximo dia 14 de novembro o Dia Mundial da Diabetes. Apesar de haver cada vez mais informação e novos medicamentos, o problema de saúde tem aumentado. Dados de 2020 mostraram que 9,3% dos adultos, entre 20 e 79 anos (assombrosos 463 milhões de pessoas) vivem com diabetes. Nesse sentido é importante dispositivos como o Apple Watch serem um suporte para ajudar os utilizadores com diabetes.

Josh Furman, residente em Las Vegas, que atribui ao seu Apple Watch Ultra o mérito de lhe ter salvo a vida, é o mais recente a partilhar a sua experiência.

Embora o smartwatch ainda não seja especializado em recursos voltados para pacientes diabéticos, os seus recursos de saúde e segurança existentes estão a encontrar maneiras de vir no seu socorro. Para Furman, foi a deteção de quedas que chamou os serviços de emergência e que ajudou a salvar a sua vida após um episódio diabético assustador.

No seu caso, o nível de açúcar no sangue baixou o suficiente para que desmaiasse e caísse. Embora não conseguisse comunicar claramente com o operador do 112, o seu relógio partilhou a sua localização com os socorristas e notificou o seu contacto de emergência de que algo tinha acontecido. A mãe, por sua vez, informou os paramédicos sobre a sua diabetes tipo 1.

Eu não sei quanto tempo estive inconsciente, mas quando acordei, o Apple Watch tinha basicamente ligado ao 112, para os paramédicos. Mas eu não conseguia falar. Parecia que eu estava com a boca cheia de berlindes. O 112 não me percebia, mas eles tinham o GPS do relógio, por isso sabiam onde eu estava.

Disse Furman a uma TV local.

O homem explicou que além do pedido de socorro, e como felizmente tinha os números de emergência preenchidos na app Saúde do seu iPhone, também conseguiu contactar a sua mãe e esta ajudou na informação aos socorristas sobre o problema de saúde que o afeta.

Acho que as pessoas não sabem o suficiente sobre o Apple Watch para perceber o que ele pode realmente fazer com o recurso de deteção de queda. Se não fosse pelas funcionalidades que utilizo, o sensor de glicemia e todas essas coisas, não teria comprado o relógio e, agora, com a deteção de quedas, isso salvou-me honestamente a vida.

Concluiu o homem.

A deteção de quedas é apenas uma das muitas funcionalidades que o Apple Watch tem disponibilizado ao longo dos anos para salvar vidas. Os alertas de saúde cardíaca também têm sido frequentemente citados como tendo salvado vidas direta ou indiretamente.