SOS de Emergência via Satélite do iPhone 14 chega a Portugal este mês

A Apple lançou na linha iPhone 14 um recurso fantástico. Através da rede de satélites da GlobalStar, a Apple permite que os seus mais recentes smartphones possam ser usados para pedir auxílio através de satélite. Lançado inicialmente nos EUA e Canadá, o recurso expandiu-se posteriormente para alguns países da Europa e agora chega finalmente a mais países, como a Portugal, por exemplo.

O recurso SOS de emergência via satélite da Apple vai-se expandir para seis novos países no final deste mês. Esta expansão segue o lançamento inicial da Apple nos Estados Unidos e Canadá, e a sua primeira expansão para o Reino Unido, França, Alemanha e Irlanda.

Juntamente com o iPhone 14 amarelo e o iPhone 14 Plus hoje, a Apple revelou que o SOS de emergência via satélite e o Find My (Encontrar) via satélite chegarão aos seguintes países ainda este mês:

Áustria

Bélgica

Itália

Luxemburgo

Holanda

Portugal

O SOS de emergência via satélite permite enviar mensagens com serviços de emergência quando estiver fora da cobertura de móvel ou Wi-Fi. Depois que o seu iPhone estiver conectado a um satélite, o utilizador poderá ter acesso aos serviços de emergência independentemente da cobertura da rede móvel ou Wi-Fi.



A conectividade via satélite também pode ser usada para partilhar a sua localização com amigos e familiares via rede Encontrar (Find My).

Como leva algum tempo para estabelecer uma ligação com os satélites, o iPhone fará algumas perguntas pré-carregadas aos utilizadores enquanto o dispositivo procura pelo sinal.

A Apple criou um algoritmo de compactação que torna as mensagens de texto três vezes menores para tornar a comunicação mais rápida, já que a largura de banda é baixa em comparação com as redes móveis GSM. A conectividade via satélite também é integrada por padrão no recurso Deteção de acidente, presente quer no iPhone 14, quer no Apple Watch Series e Ultra.

Este recurso já tem sido creditado como o salva-vidas em vários casos em que os utilizadores não tinham outra forma de pedir socorro. Finalmente chegará a Portugal.