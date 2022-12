SOS de Emergência via Satélite do iPhone 14 será útil? Há mais um caso que o comprova

A Apple lançou com o iPhone 14 um serviço revolucionário no segmento dos smartphones e ao alcance de qualquer pessoa que permite contactar serviços de emergência via satélite. Dizer que o serviço funciona e que foi aprovado pelas autoridades não faz dele propriamente eficaz. A sua eficiência e utilidade só poderá ser avalizada com casos concretos e este é mais um que parece mostrar a sua eficácia.

Duas pessoas foram salvas de um desfiladeiro em condições altamente perigosas, depois de acionarem o serviço SOS de Emergência via Satélite do iPhone 14.

Depois de ficarem presos a mais de 90 metros (300 pés) num desfiladeiro no Carolina do Sul, duas vítimas conseguiram entrar em contacto com a equipa de emergência recorrendo aos serviços de comunicação por satélite de emergência do iPhone 14.

Na terça-feira, em Crescenta Valley, foi recebido um alerta dos centros de emergência da Apple, notificando as autoridades sobre um acidente na Floresta Nacional de Angeles. Um carro despenhou-se na ravina ficando preso a mais de 90 metros da estrada.

Uma das ocupantes do carro conseguiu sair e, na ausência de sinal de rede móvel para alertar as autoridades, recorreu então ao serviço SOS por satélite, por mensagem de texto, tendo sido posteriormente acionadas as autoridades.

Para o resgate foi acionado um helicóptero que acabou por retirar as duas vítimas do acidente e levá-las para um hospital local. Este é mais um dos casos que chega à imprensa e que revela a eficácia do sistema.

O serviço da Apple acabou de chegar a alguns países da Europa, nomeadamente, ao Reino Unido, França, Alemanha e Irlanda, além de já estar disponível nos EUA e Canadá.