Confirma-se que a GeForce RTX 4070 Ti é a RTX 4080 de 12GB que foi cancelada

Se bem se lembram, quando a Nvidia anunciou a sua nova gama de placas gráficas GeForce RTX 40, inicialmente tinha falado de três modelos diferentes: a topo de gama RTX 4090, a RTX 4080 de 16GB e a RTX 4080 de 12GB. No entanto, esta última foi quase logo depois cancelada pela fabricante.

Depois disso, começou a haver algumas informações relativamente ao modelo GeForce RTX 4070, sendo que as últlimas revelações confirmam, através da divulgação de uma versão Ti deste chip gráfico da marca PNY, que esta é então a RTX 4080 de 12GB descartada pela Nvidia.

GeForce RTX 4070 Ti é a RTX 4080 de 12GB

Há cerca de duas semanas foi revelada aquela que seria a primeira imagem da possível placa gráfica GeForce RTX 4070 da Nvidia. E, na altura, a análise ao chip concluiu que este parecia mais pequeno do que os da mesma linha que já se encontram no mercado.

Agora foram divulgadas novas informações, desta vez de um modelo personalizado PNY GeForce RTX 4070 Ti. E os novos dados reforçam a tese que já se suspeitava de que esta placa gráfica é, na verdade, a GeForce RTX 4080 de 12GB que foi cancelada pela Nvidia.

Nestes dados agora conhecidos, ficamos a conhecer melhor o possível design desta placa gráfica e também as potenciais especificações que a compõem.

Segundo as informações, esta GPU trará o chip AD104 da Nvidia com 7.680 núcleos CUDA com uma frequência base de 2.310 MHz e turbo de 2.610 MHz. Traz também uma memória GDDR6X com uma capacidades de 12GB a 21 Gbps juntamente com uma interface de 192 bits. Será alimentada por um único conector PCIe Gen 5 de 16 pinos e o TDP é de 285 W. Quanto ao arrefecimento, este é feito através de um radiador de alimínio dividido em três partes.

Esta placa gráfica GeForce RTX 4070 Ti deverá ser apresentada oficialmente no dia 5 de janeiro de 2023 durante o evento da CES 2023. De acordo com algumas revelações, a GPU poderá chegar com um preço a rondar os 850 dólares.