Surge a primeira imagem da possível GeForce RTX 4070 e parece pequena

A Nvidia já tem no mercado a sua nova gama de placas gráficas GeForce RTX 40, lançando já o modelo topo de gama RTX 4090 e o modelo seguinte RTX 4080. Mas a fabricante ainda tem muitos outros modelos para rechear esta nova geração de GPUs.

Contudo, as novas informações mostram que já surgiram as primeiras imagens da próxima GeForce RTX 4070 e parece que este chip será mais pequeno do que os já conhecidos.

Primeira imagem da Nvidia GeForce RTX 4070

Parece que a Nvidia vai esperar pela CES 2023 e apresentará oficialmente a sua placa gráfica GeForce RTX 4070 no dia 3 de janeiro do próximo ano. Mas, tal como já é costume, muitas informações começam a surgir antes do evento oficial, e este chip não foge à regra.

Recentemente um leak revelou aquela que será a primeira imagem do chip gráfico da RTX 4070, nomeadamente o AD104, o que nos dá já mais informações, como as possíveis dimensões desta placa gráfica.

Este modelo deverá chegar a um preço mais acessível do que a RTX 4080 e RTX 4090, naturalmente. Deverá ter uma performance idêntica à RTX 4080 de 12 GB que a Nvidia suspendeu. Mas no que respeita ao hardware, verifica-se que se trata de um chip AD104-400-A1 de dimensões menores do que outros modelos.

Outro leak mostra que este mesmo chip terá como dimensões 15,203 x 19,371 e um total de 294,49 mm2 de área. Portanto, em termos comparativos, será cerca de 24,86% mais pequeno do que o seu antecessor, embora conte com o dobro do número de transístores por mm quadrado.

Dados anteriores mostravam que a GeForce RTX 4070 deveria apresentar um consumo médio entre os 240W e os 250W e um desempenho próximo da RTX 3090 Ti.

Para além destes detalhes, um dos pontos mais importantes será logicamente o preço, o qual deverá rondar os 699 dólares, mas ainda sem dados oficiais que o confirmem. No entanto o dia 3 de janeiro também está próximo e certamente que nessa data todas estas dúvidas serão esclarecidas pela Nvidia.