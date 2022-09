Nvidia anuncia finalmente as suas poderosas gráficas GeForce RTX 4090 e RTX 4080

Finalmente, depois de muita espera, a Nvidia anunicou oficialmente a sua nova linha da placas gráficas GeForce RTX 40. Estes modelos eram há muito aguardados pelos consumidores, especialmente pelos gamers, uma vez que prometem avanços e melhorias de desempenho muito acima das já poderosas RTX 30.

A fabricante norte-americana anunciou para já o modelo topo de gama GeForce RTX 4090 e a RTX 4080. Segundo as informações, a RTX 4090 pode mesmo ser até quatro vezes mais rápida do que a atual RTX 3090 Ti.

Chegaram as novas gráficas Nvidia GeForce RTX 40

Tal como já era de esperar, a Nvidia escolheu o dia 20 de setembro para o grande anúncio das suas novas placas gráficas da linha GeForce RTX 40, baseadas na arquitetura Ada Lovelace. No evento, a fabricante norte-americana apresentou para já o modelo topo de gama GeForce RTX 4090 e o segundo mais potente, GeForce RTX 4080.

Estas novas gráficas vão chegar ao mercado daqui a menos de um mês, mais concretamente no dia 12 de outubro de 2022. Os preços variam, como seria de esperar, mas começam nos 899 dólares e podem chegar aos 1.599 dólares. Os chips são fabricados no novo processo de fabrico de 4 nm da gigante TSMC e contam com núcleos RT da terceira geração e núcleos Tensor da quarta geração, o qual é responsável pela popular tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sample).

GeForce RTX 4090

Este é o modelo topo de gama de toda a linha e usa o chip gráfico AD102-300. Conta com 16.384 núcleos CUDA (+5.632 que a RTX 3090 Ti) a uma frequência de 2.520 MHz. Tal indica que esta GPU oferece 82.6 TFLOPs, mais que o dobro de desemponho da RTX 3090 Ti. A NVIDIA adianta que a GeForce RTX 4090 será ainda entre duas a quatro vezes mais rápida do que a RTX 3090 Ti.

A GeForce RTX 4090 traz uma capacidade de 24 GB de memória GDDR6X e um pico máximo de 1 TB/s de largura de banda. Quanto ao consumo, este modelo tem um TDP de 450W, sendo que a marca recomenda a utilização de uma fonte de 850W. O preço desta gráfica começa nos 1.5 99 dólares.

GeForce RTX 4080

Esta GPU tem duas variantes, a de 12 GB com 7.680 núcleos CUDA e frequência de 2.61 GHz; e a de 16 GB com 9.728 núcleos e frequência de 2.51 GHz. As memórias destes chips funcionam a 22.5 Gbps.

Relativamente ao TDP, o do modelo de 12 GB é de 285W e o do modelo de 16 GB é de 320W, com fontes recomendadas de 700W e 750W, respetivamente. O preço da RTX 4080 de 12 GB começa nos 899 dólares e a variante de 16 GB começa nos 1.199 dólares.

As placas gráficas da nova linha requerem um cabo PCIe de 5ª geração de 450 W ou superior.

Pode ver o vídeo com o anúncio oficial das GeForce RTX 40 da Nvidia no vídeo seguinte:

Para já, a fabricante não anunicou os modelos de gama mais baixa, nomeadamente a RTX 4070, a RTX 4060 e a RTX 4050, mas espera-se que as mesmas também cheguem ao mercado a 12 de outubro.