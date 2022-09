iOS 16: Como ver a palavra-passe da sua rede Wi-Fi

A palavra-passe da sua rede Wi-Fi deve ser sempre forte. No entanto, isso vem com uma grande desvantagem - é mais provável que se esqueça dela na hora de a partilhar com alguém. Mas se estiver a utilizar o iOS 16, não tem de se preocupar com isso porque pode ver a palavra-passe da sua rede Wi-Fi sem complicações.

Descubra hoje como.

Como ver a palavra-passe da sua rede Wi-Fi no iOS 16

Antes do iOS 16, não havia maneira de ver a palavra-passe da rede Wi-Fi à qual está ligado diretamente no iPhone. Contudo, agora pode ver a palavra-passe Wi-Fi de qualquer rede guardada.

Para aceder a esta útil funcionalidade, deve atualizar o seu iPhone para o iOS 16. Feito isto, siga estes simples passos:

1. Vá às "Definições" do seu iPhone.

2. Clique em "Wi-Fi".

3. Aqui, clique no ícone de informação (i) ao lado da rede Wi-Fi ativa ou de qualquer outra que apareça em "Redes pessoais". Ao fazer isto, irá para uma página onde pode ver mais detalhes sobre a sua ligação.

4. Clique em "Palavra-passe" e verifique a sua identidade utilizando Face ID, Touch ID, ou código. Após a autenticação, o seu iPhone revelará a palavra-passe da rede Wi-Fi.

Se desejar enviar a palavra-passe através do iMessage, WhatsApp, ou qualquer outra rede social, a Apple permite-lhe copiá-la para a área de transferência para que a possa colar onde quiser.

Embora isto seja uma adição elegante ao iOS, nem sempre é necessário utilizá-la. Se quiser partilhar palavras-passe Wi-Fi com outros utilizadores de iPhone, há uma forma mais fácil de o fazer, mas com muitos pré-requisitos.

Dito isto, verificar a palavra-passe da sua rede Wi-Fi é útil se precisar de partilhá-la com um amigo que não tenha um dispositivo Apple. Esta funcionalidade acaba com o incómodo de ter que a ir ver à parte de trás do router (normalmente).

Não partilhe a sua password de forma descuidada

Antes de começar a partilhar a palavra-passe da sua rede Wi-Fi, lembre-se que há repercussões para ela. Por exemplo, o malware de um dispositivo infetado ligado pode também propagar-se aos seus dispositivos.

Alguém pode também bisbilhotar os seus dados de pesquisa para verificar o que está a fazer. Portanto, esteja atento às pessoas com quem partilha a sua palavra-passe.

