O iOS 16 chegou para os utilizadores de iPhone, e é uma atualização agradável com algumas características úteis que certamente gostará. De longe a maior e mais vistosa nova funcionalidade é a capacidade de personalizar o ecrã de bloqueio, mas há também muitas outras funcionalidades úteis.

Portanto, trazemos hoje 6 das melhores características do iOS 16 que deve experimentar.

O iOS 16 trouxe funcionalidades do tipo marcação de mensagens como não lidas, edição de mensagens, anulação de mensagens, agendamento de emails, personalização do modo Concentração, combinação de contactos duplicados, e muito mais.

Eis algumas:

1. Ecrã de bloqueio com widgets, emojis e tipos de letra

Pode agora usar tipos de letra personalizadas, e adicionar widgets e emojis ao ecrã de bloqueio do seu iPhone. Deseja ver a previsão do tempo no seu ecrã de bloqueio? A hora do pôr-do-sol? Movimentos na bolsa de valores? Dados de atividade do Apple Watch? Todos estes e muitos mais widgets estão disponíveis.

Personalizar o ecrã de bloqueio do iPhone é fácil, tudo o que precisa de fazer é carregar durante muito tempo no ecrã de bloqueio, desbloquear o seu iPhone como de costume, e estará imediatamente no ecrã de personalização.

2. Marcar Mensagens como não lidas no iOS 16

Quantas vezes já leu uma mensagem, mas não conseguia responder-lhe no momento, ou queria ter algum tempo para pensar antes de responder? Ou talvez tenha tocado acidentalmente numa mensagem que a marca como lida, quando não queria fazer isso?

Agora com a atualização para o iOS 16, com um simples deslize para a direita, pode marcar essa mensagem como não lida.

3. Editar iMessages enviadas

Enviou uma iMessage que ficou a meio sem querer? Queria dizer mais alguma coisa? Arrependeu-se do que quer que tenha escrito e enviado? Agora pode editar as iMessages enviadas e corrigir essas questões.

Prima e mantenha uma iMessage enviada e encontrará a opção de a editar. Tem até 15 minutos para editar uma mensagem enviada.

4. Modo de Concentração no ecrã de bloqueio

Pode agora ter os modos de Concentração no seu ecrã de bloqueio. Isto permite-lhe entrar num modo de Concentração e depois ter a mudança do ecrã de bloqueio para acomodar qualquer que seja o estado.

Por exemplo, talvez tenha um modo para exercício, caso em que pode ter uma imagem inspiradora do ecrã de bloqueio combinado com um ecrã principal que tem apenas as aplicações direcionadas ao exercício.

5. Programar o Envio de Emails na app Mail graças ao iOS 16

A aplicação Mail no iPhone tem agora a capacidade de agendar o envio de emails. Isto é ótimo para programar o envio de um email com antecedência; por exemplo, se for de férias, se estiver ocupado, se quiser enviar um e-mail numa data ou hora específica, enviar uma saudação de aniversário ou de férias, ou um número infinito de outros cenários óbvios em que o agendamento de um e-mail seria útil.

Pode aceder à funcionalidade de agendamento de correio eletrónico premindo e mantendo o botão de envio em qualquer janela de composição de correio eletrónico.

6. Combinar contactos duplicados

O iPhone tem finalmente uma capacidade de combinar contactos duplicados graças ao iOS 16. Para aceder a esta funcionalidade, abra a app Contactos, e se forem encontrados quaisquer contactos duplicados, terá a opção de "Ver duplicados" visível na parte superior do ecrã. Poderá então rever os duplicados e combiná-los.

O iOS 16 veio com uma lista enorme de novidades e atualizações de funcionalidades já existentes. Estas são apenas algumas das melhores entre todas elas. Traremos mais em breve.

Leia também...