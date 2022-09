Sendo a autonomia o calcanhar de Aquiles dos elétricos, para já, as fabricantes tentam inovar no sentido de marcar a diferença relativamente à restante oferta. Assim sendo, os próximos elétricos da BMW terão um alcance de até 1000 km.

O chefe de um dos departamentos da fabricante garante que mais do que isso já é desnecessário.

Há uns dias, a BMW confirmou que a CATL e a EVE Energy irão fabricar as suas células de bateria de sexta geração. Adotando uma forma cilíndrica, em vez de prismática, a sua estreia está prevista para 2025, na plataforma Neue Klasse, especialmente desenvolvida para integrar modelos elétricos.

As células de bateria, cuja química será NCM (níquel, cobalto e manganês), terão um cátodo com uma percentagem maior de níquel e uma quantidade menor de cobalto, sendo o ânodo rico em silício, terão 46 mm de diâmetro e estarão disponíveis em duas alturas: 95 e 120 mm. Por forma a aproveitar o espaço, os pacotes não terão módulos.

A BMW espera que as suas células de sexta geração vejam a sua densidade energética melhorar em 20%, oferecendo tempos de carregamento 30% mais rápidos e até 30% mais de alcance, tudo isto com uma redução de 60% nas emissões durante a produção e uma redução de custos de até 50%.

As baterias da sexta geração dar-nos-ão 30% mais alcance do que as atuais baterias da quinta geração, mas não iremos além de 1000 km de alcance, mesmo que possamos. Achamos que não precisamos de um alcance tão longo.