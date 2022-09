Crédito à habitação revisto em outubro? Prepare-se! Veja as simulações…

Vivemos num período de aumentos e de instabilidade de preços. Além da energia, dos combustíveis, também o crédito à habitação vai disparar, devido a. um aumento das taxas de juro.

Veja algumas simulações relativas ao crédito à habitação e prepare-se já para o mês de outubro.

Quem tem crédito à habitação a ser revisto em outubro vai sentir o (enorme) aumento das taxas de juro que se faz sentir desde o início do ano. Segundo um artigo partilhado pela TVI, os contribuintes com crédito à habitação abrangidos pelo programa “Família Primeiro”, através do qual vão receber do Estado 125 euros para fazer face à subida generalizada dos preços, podem não ter tempo nem oportunidade para grandes gastos, isto se tiverem crédito habitação revisto no próximo mês.

O problema é a subida das taxas de juro, precisamente para combater a inflação. As taxas Euribor também têm vindo a subir.

Crédito à habitação - simulações

Os contratos revistos em outubro que mais sentirão a subida da prestação são os que estão indexados à Euribor a 12 meses. Para um empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, com um spread de 1%, a prestação vai aumentar mais de 40%. O titular deste contrato pagava pouco mais de 449 euros por mês desde outubro de 2021, mas agora vai passar a pagar mais de 633 euros. O aumento é superior a 184 euros.

Nos contratos indexados à Euribor a seis meses, a subida também é expressiva. Neste crédito a prestação é de pouco mais de 454 euros desde abril, mas a partir de outubro ultrapassará os 587 euros (ou seja mais 133 euros por mês).

Nos contratos indexados à Euribor a três meses, o efeito é menor. A prestação é de 466,17 desde julho e vai passar para 546,74 euros a partir do próximo mês (mais 80 euros por mês).