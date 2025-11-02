Confuso com os ícones do Waze? Veja aqui o que cada símbolo no mapa significa

A aplicação de navegação Waze é conhecida pela sua comunidade ativa que partilha informações de trânsito em tempo real. Para interpretar corretamente estes alertas, é fundamental compreender o que cada ícone e símbolo no mapa representa. Deixamos algumas dicas.

Ícones principais do ecrã inicial

O ecrã inicial do Waze apresenta vários ícones que tornam a navegação mais simples e interativa:

Ícone de música: permite a integração com as suas aplicações de música preferidas, como o Spotify ou o Apple Music, para reproduzir músicas ou podcasts sem necessidade de alternar entre ecrãs durante a condução.

Ícone de microfone: ativa o controlo por voz para pesquisar destinos ou reportar incidentes, uma funcionalidade ideal para manter as mãos no volante.

Triângulo amarelo: este é o botão de alerta. Através dele, pode partilhar alertas de trânsito em tempo real com outros utilizadores, sejam trânsito, acidentes ou a presença de autoridades.

Seta azul: representa a sua viatura no mapa. A aparência deste ícone pode ser personalizada nas definições da aplicação.

Velocímetro: exibe a sua velocidade atual diretamente no ecrã, permitindo um controlo mais eficaz.

Três linhas horizontais: dá acesso ao menu principal, onde pode gerir o seu perfil, programar rotas, e alterar outras definições da aplicação.

Ferramentas e ícones de navegação

Assim que inicia uma viagem, o mapa do Waze exibe um conjunto de ícones desenhados para facilitar a sua orientação:

Ícone de altifalante: permite ligar, desligar ou ajustar as indicações por voz, podendo optar por ouvir apenas os alertas mais importantes.

Ícone de roda dentada: um atalho para aceder rapidamente às definições da aplicação sem ter de passar pelo menu principal.

Seta azul: indica a sua posição e direção em tempo real no mapa.

Letra P: ajuda a localizar o local onde estacionou a viatura, uma função útil em grandes parques de estacionamento ou zonas desconhecidas.

Ícone de bomba de combustível: mostra as bombas de gasolina mais próximas ou ao longo do seu percurso.

Garfo e faca: permite encontrar restaurantes nas imediações ou ao longo da sua rota.

Lupa: abre a função de pesquisa para procurar moradas ou pontos de interesse.

Símbolos no mapa do Waze

O Waze exibe inúmeros ícones dinâmicos no mapa, a maioria dos quais são contribuições de outros condutores. Estes símbolos ajudam a compreender as condições da estrada em tempo real:

Ícone de polícia: alerta para a presença de uma operação policial reportada por outros utilizadores na zona.

Triângulo castanho num círculo: sinaliza perigos na via, como buracos, detritos, um veículo imobilizado ou outros obstáculos inesperados.

Pontos ou sinais laranja: indica a existência de obras na estrada, desvios ou vias encerradas mais à frente.

Ícones meteorológicos: mostra condições meteorológicas adversas, como chuva intensa, nevoeiro ou granizo, que foram reportadas pela comunidade de utilizadores.

Para alertar sobre alguma coisa, clique no triângulo amarelo e selecione o incidente.

Cores das estradas e indicadores de trânsito

O Waze utiliza um sistema de cores para diferenciar os tipos de via e as condições de trânsito. Para vê-las, tem de aceder às "Definições" > "Mapa" > "Tipo" > "Editor de mapa".

Roxo: identifica uma autoestrada.

Azul: representa uma via rápida ou uma estrada principal de grande dimensão.

Verde: corresponde a uma estrada secundária.

Amarelo: indica uma rua principal ou primária dentro de uma localidade.

Branco: utilizado para estradas locais ou ruas comuns.

Cinzento: refere-se a rampas de acesso ou pequenos troços de ligação.

Verde-oliva: especifica estradas privadas.

Castanho: indica estradas de terra batida ou vias não pavimentadas.

Caixa de seleção cinzenta: significa que a estrada não é pavimentada (com asfalto ou cimento).

A familiarização com a simbologia do Waze pode levar algum tempo, mas é um investimento que transforma a experiência de condução. Ao compreender estes alertas visuais, consegue antecipar perigos, evitar congestionamentos e, em última análise, realizar viagens mais seguras e eficientes.

Leia também: