Novo vídeo de fábrica mostra detalhes do iPhone dobrável da Apple

A Apple prepara-se para entrar no mercado dos smartphones dobráveis com um dispositivo que poderá redefinir os limites físicos da categoria - pelo menos, é o que vários leaks têm indicado. Agora, um novo vídeo de fábrica entregou mais detalhes do design do chamado iPhone Ultra.

No final de maio, um leaker partilhou um vídeo curto com o que descreveu ser uma unidade dummy do iPhone dobrável, um modelo físico não funcional construído com as dimensões exatas do aparelho real.

Este é um dos olhares mais concretos que temos até hoje sobre aquele que poderá ser o primeiro dobrável da Apple, previsto para setembro de 2026.

4,5 mm: um número que muda tudo

O detalhe que mais sobressai é a espessura. Aberto, o iPhone Ultra deverá medir apenas 4,5 mm, um valor extraordinariamente baixo para um dobrável do tipo livro. Para comparação, o Samsung Galaxy Z Fold 6 mede 5,6 mm na mesma posição.

Se a Apple confirmar este valor, terá nas mãos o dobrável mais fino alguma vez fabricado.

Na parte traseira, é visível um módulo de câmara dupla e, na lateral direita, o botão de energia e o Action Button.

Um detalhe polémico têm sido os botões de volume, colocados na parte superior, uma escolha invulgar que parece ser um compromisso deliberado para preservar o perfil ultra-fino quando o dispositivo está fechado.

MagSafe de fora, por enquanto

Renders de fabricantes de capas, divulgados anteriormente, trouxeram mais informação. O iPhone dobrável poderá não incluir suporte MagSafe integrado no corpo do dispositivo.

Os utilizadores precisariam de uma capa para aceder ao sistema de acessórios magnéticos da Apple, uma escolha coerente com o objetivo de espessura ultra-fina.

Produção apertada para um lançamento ambicioso

Sobre a cadeia de fornecimento, há uma curiosidade. O início da produção em massa foi adiado de junho para agosto de 2026, sem que a data prevista de lançamento se tenha alterado.

Isto comprime consideravelmente a janela entre a saída das linhas de montagem e a chegada às mãos dos clientes.

Pelo que se vai sabendo, a Apple deverá limitar a produção inicial a cerca de 10 milhões de unidades, posicionando este modelo como um lançamento premium e controlado.

A corroborar esta intenção estão os cerca de dois mil euros a que o iPhone dobrável deverá ser vendido.

O objetivo da marca não parece ser dominar o mercado dos dobráveis no primeiro ano, mas estrear-se cautelosamente.