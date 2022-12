Tem um Nothing Phone (1)? É hora de começar a testar o novo Android 13

A Nothing tinha prometido o Android 13 para breve no seu Phone (1). Este smartphone quer acompanhar a tendência e a empresa de Carl Pei continua a apostar nos equipamentos diferentes e completamente diferenciadores.

Esse momento está agora ainda mais perto, com uma novidade da marca. O Android 13 pode ser testado em breve e a Nothing está a abrir as inscrições para testarem esta nova versão do sistema da Google no Phone (1).

Boas notícias para o Nothing Phone (1)

Desde que foi apresentado que o Nothing Phone (1) tem quebrado as barreiras do que o mercado está habituado a ver. Segue a filosofia de muitas outras propostas que Carl Pei tem criado ao longo dos anos e o seu sucesso é a prova disso mesmo.

O próprio fundador da Nothing já tinha prometido para breve a chegada do Android 13, mas sem que tenha revelado uma data ou uma provisão para quando esta novidade ia estar disponível. Havia a certeza que chegaria, mas sem um quando ou um como.

We’re so excited to bring Android 13 to Phone (1).



Beta testing is underway. If you own a Phone (1), you can be one of the first to experience Android 13 with our open Beta program. Starting mid-December 2022.



Sign-up via the form below.https://t.co/hz6EYc7JwP pic.twitter.com/ZJePt34K5I — Nothing (@nothing) November 30, 2022

Android 13 está perto de chegar a todos

Esse momento está agora mais perto e as provas disso chegam da própria Nothing. A marca abriu finalmente as inscrições para que os donos do Phone (1) possam testar a nova versão, ainda que de forma antecipada e para avaliação do que está a ser criado.

Tal como nas restantes marcas que usam o Android, esta será uma versão de avaliação e sujeita a potenciais problemas. Com o evoluir da sua disponibilização, espera-se que atinja a maturidade e a estabilidade, para assim ser disponibilizada a todos.

Registo para testar esta atualização

Quem quiser ter acesso antecipado a esta versão do Android 13, deve aceder a este site da Nothing e inscrever-se. A marca pretende ter uma primeira versão acessível para quem vai testar a novidade n Phone (1) durante o mês de dezembro.

Espera-se que a atualização para o Android 13 chegue pouco tempo depois, dependendo sempre da forma como os testes decorrerem e dos problemas encontrados. Esta é mais uma marca que segue com as atualizações e assim mantendo os seus smartphones com as versões mais recentes do sistema da Google.