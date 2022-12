Foi há poucos dias que Elon Musk se virou contra a Apple e as supostas medidas que estava a tomar contra o Twitter. Na sua rede social passou ao ataque e mostrou várias medidas que a empresa de Tim Cook terá tomado.

Agora, e do que o próprio Elon Musk revelou, tudo estará resolvido. Após uma conversa entre os 2, foi esclarecido que a Apple não teria tentado reter a app e prejudicar o Twitter e o que esta rede está a preparar.

Uma conversa entre Elon Musk e Tim Cook

Apesar de ser uma das formas de Elon Musk conseguir resolver os seus problemas, desta vez parece que não surtiu efeito. O novo CEO do Twitter recorreu à sua rede social e atacou de forma clara a Apple e todas as suas supostas medidas para travar as novidades.

Mas, e do que revelou no Twitter, Elon Musk terá conseguido resolver os problemas que supostamente existiam. Reuniu com Tim Cook na sede da Apple e a reunião entre os 2 terá sido frutífera para o lado do Twitter e para as suas vontades.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Apple nunca quis bloquear a app do Twitter

Não existe muita informação para lá do que foi revelado na publicação feita no Twitter. De forma clara, revelou que resolveram a confusão sobre o retirar da app do Twitter da App Store. Mostrou também que afinal a Apple nunca terá pensado nessa opção.

Tim Cook acabou por não se pronunciar sobre essa reunião e nem qual seriam as medidas no futuro. Esta conversa não vai impedir que no futuro este bloqueio não venha a acontecer, caso o Twitter não cumpra as regras estabelecidas para a loja de apps da Apple.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Há mais acusações do que a da App Store

As acusações de Elon Musk foram para lá da questão da app do Twitter. O CEO da rede social apontou também o dedo à Apple e a Tim Cook sobre a aparente fuga da publicidade desta empresa na nova aquisição do responsável máximo da Tesla.

Está assim esclarecida e resolvida uma questão que aparentemente nunca existiu. Esta posição de Elon Musk é igual a várias outras que teve no passado, para provocar a concorrência e conseguir levar a fazer valer a sua vontade e as suas ideias.