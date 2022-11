Com a entrada de Elon Musk no Twitter, e toda a confusão que aconteceu de seguida, muitas empresas abandonaram a rede social como escolha para a sua publicidade. Foi um movimento natural e que resultou de muita incerteza.

A Apple foi uma das que decidiu abandonar o Twitter e Elon Musk parece não ter gostado. Em mais um tweet questiona a empresa o porquê da saída e acusa-a de muitas mais ações prejudiciais.

Porque a publicidade está a fugir do Twitter?

Elon Musk é conhecido por muitas das suas opiniões e, consequentemente, vai criando alguns inimigos de estimação. Muitos dos ataques chegam mesmo sem qualquer razão lógica, sempre para se defender ou para tirar algum proveito das situações.

Foi através da rede social que veio questionar Tim Cook e a própria Apple sobre as razões de ter abandonado a publicidade no Twitter. Numa série de publicações acusatórias focou-se na gigante de Cupertino e no que está aparentemente a ser feito contra o Twitter.

What’s going on here @tim_cook? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Elon Musk aponta o dedo às práticas da Apple

Para além de questionar o abandono da publicidade, Elon Musk questionou se a Apple não gosta de liberdade de expressão e se seria essa a razão para a saída. É o seu novo lema e a justificação para todas as mudanças que tem aplicado na rede social.

Além da mensagem direta, Elon Musk tomou ainda o seu canal para apontar o dedo à Apple por outras razões, mas sempre com o Twitter como base e como argumento. Fez saber que a Apple terá ameaçado retirar a app da loja de apps, mas sem que tenha sido apontada uma razão para isso.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

O argumento da liberdade de expressão

O novo dono do Twitter ainda colocou para avaliação pública uma sondagem em que pergunta se a Apple deve publicar todas as ações de censura tomadas e que afetam os seus clientes. Para além disso, retomou o tema do pagamento de 30% nas compras realizadas na App Store.

A questão da perda de publicidade é um tema importante para Elon Musk e para o Twitter. É uma das fontes de receitas mais relevantes e tem estado a decair a um ritmo elevado. Se a rede social quer voltar aos lucros, precisa rapidamente de captar novos anunciantes e estas medidas parecem ser para provocar uma mudança nas empresas.