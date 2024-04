WhatsApp traz mais segurança ao iPhone com o suporte para passkeys no iOS

Parece claro que o futuro na Internet vai dispensar as passwords. Este movimento já começou e cada vez mais propostas seguem este caminho, usando algumas soluções bem conhecidas. Uma das mais faladas são as passkeys. O WhatsApp já tinha implementado esta solução no Android e agora dá mais um passo ao garantir o suporte no iOS, tornando o iPhone mais seguro.

WhatsApp traz ainda mais segurança

Com este novo recurso ativado, os utilizadores da app de mensagens da Meta podem usar a biometria do iPhone para se autenticarem, seja através do Face ID, Touch ID ou a password do próprio iPhone. O WhatsApp já suporta o desbloqueio da app no iOS com uma dessas opções, mas agora vai um passo à frente. O suporte para o Passkey chega à versão para iPhone vários meses após a Meta o ter trazido para o Android.

Supõe-se que as passkeys sejam uma forma mais segura (ainda que com vantagens e desvantagens) de autenticação para o futuro. Esta forma de autenticação elimina as passwords e a autenticação de dois fatores por SMS, centrando-se tudo apenas num elemento muito seguro do utilizador.

Isto também significa que os utilizadores podem fazer login mesmo quando não estiverem ligados a uma rede. Isto acontece porque o iPhone contém a chave de autenticação. Para saber se já tem acesso a este recurso, o WhatsApp diz que terá presente esta opção em Definições > Chaves de acesso > Criar chave de acesso.

Apesar de já estar lançada, a funcionalidade poderá chegar em tempos diferentes aos utilizadores.

Por agora, esta novidade parece estar apenas disponível no Android e no iOS. Não se conhecem o plano do WhatsApp para a sua disponibilização nas restantes plataformas onde o serviço é disponibilizado - Web, Windows e macOS.

Ainda assim, a autenticação requer o uso do menu "Dispositivos associados" e a leitura de um código QR usando outro dispositivo ligado. É semelhante ao modo como as chaves de acesso geralmente funcionam ao fazer login num serviço num computador.

Esta é a forma clara de que a Meta está a continuar a apostar na segurança do WhatsApp em várias frentes. Após garantir a proteção das mensagens entre os utilizadores, é agora a vez do acesso ser realmente mais seguro e com uma camada de proteção acima do normal, usando os padrões da indústria, as passkeys.