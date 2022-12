SOS de Emergência via Satélite do iPhone 14 chegou à Europa

Estava prometido para o final deste ano vários outros países a suportar o sistema SOS de Emergência via Satélite do iPhone 14. Depois da Apple ter apresentado em setembro a novidade, de ter lançado em finais de novembro nos EUA, lança agora o inovador sistema no Reino Unido, França, Alemanha e Irlanda.

O SOS de Emergência via satélite permite que os utilizadores do iPhone 14 enviem mensagens de texto curtas de emergência, em locais onde o Wi-Fi e o serviço de rede móvel não estão disponíveis.

O recurso de conectividade por satélite foi projetado apenas para ser usado em emergências. O utilizador não pode enviar mensagens para amigos ou familiares livremente como um substituto para o SMS. Mas se estiver com problemas, o SOS de emergência via satélite oferece uma maneira de as pessoas entrarem em contacto com os serviços de emergência e alertar os contactos de emergência, desde que tenha uma visão clara do céu.

Mas há mais. Esta funcionalidade permite que as pessoas em SOS partilhem a sua localização atual na rede Encontrar (Find My) através da app nativa usando a ligação por satélite. Por exemplo, se o utilizador estiver a percorrer um trilho na montanha e deixar de ter sinal da rede GSM e, por algum motivo, precisar de ajuda de emergência, com um iPhone 14 (e num país onde esteja já aberta esta funcionalidade) poderá solicitar por socorro via satélite.

O SOS de Emergência via Satélite é gratuito?

O serviço de satélite está disponível gratuitamente pelo menos durante dois anos para todos os clientes do iPhone 14. A Apple não divulgou qual será o modelo de preços quando os dois anos gratuitos terminarem.

Assim, se já tiver na sua região, poderá testar o recurso SOS de emergência via satélite indo a Definições > SOS de emergência -> Experimentar demonstração. Isso permite que os utilizadores aprendam como apontar o seu telefone para um satélite e navegar na interface gráfica de mensagens SOS, para que saibam o que fazer se tiverem problemas no futuro.

Como funciona o serviço SOS via satélite

Para aqueles que não tiveram oportunidade de ver o evento e as explicações da Apple, refira-se então que SOS de emergência via satélite permite o envio de mensagens com serviços de emergência quando fora da cobertura celular ou Wi-Fi.

Assim que o iPhone estiver ligado a um satélite, pode chegar aos serviços de emergência independentemente da cobertura da rede móvel e Wi-Fi. A conectividade via satélite também pode ser utilizada para partilhar a sua localização com amigos e familiares através da rede Encontrar (Find My).

Uma vez que demora algum tempo a estabelecer a ligação com os satélites, o iPhone fará aos utilizadores algumas perguntas pré-configuradas enquanto o dispositivo procura o sinal.

A Apple criou um algoritmo de compressão que torna as mensagens de texto três vezes mais pequenas para tornar a comunicação mais rápida, uma vez que a largura de banda é baixa em comparação com as redes móveis convencionais. A conectividade por satélite é também integrada por defeito com a Deteção de acidente.

Deteção de acidente Como funciona a Deteção de acidente no iPhone e no Apple Watch A Deteção de acidente foi projetada para detetar acidentes rodoviários graves (como colisões de impacto frontal, lateral e traseira e capotagens) com berlinas, carrinhas, SUV, carrinhas de caixa aberta e outros carros de passageiros. Quando é detetado um acidente rodoviário grave, o iPhone ou Apple Watch emite um alarme e mostra um aviso. O iPhone lê o aviso, caso não consiga ver o ecrã. Se apenas tiver o seu telemóvel, o ecrã vai mostrar um nivelador de chamada de emergência e o telemóvel poderá entrar em contacto com os serviços de emergência.

O Apple Watch emite um sinal sonoro, toca no seu pulso e entra em contacto consigo através do ecrã. Se tiver apenas o relógio, o ecrã mostra um nivelador de chamada de emergência. Se tiver um relógio com rede móvel ou se o mesmo estiver ligado ao Wi-Fi, este poderá entrar em contacto com os serviços de emergência.

Se tiver o iPhone e o Apple Watch, o nivelador de chamada de emergência é apresentado apenas no relógio, sendo que a chamada é estabelecida e o respetivo áudio é reproduzido a partir do relógio.

Se conseguir, pode optar por entrar em contacto com os serviços de emergência ou ignorar o aviso.

Se não conseguir responder, o dispositivo entra em contacto automaticamente com os serviços de emergência após um atraso de 20 segundos.

Se tiver adicionado contactos de emergência, o seu dispositivo irá enviar uma mensagem para partilhar a sua localização e informá-los de que sofreu um acidente rodoviário grave.

Se tiver configurado a sua ficha médica, o seu dispositivo irá mostrar um nivelador de ficha médica, para que os operadores dos serviços de emergência possam aceder aos seus dados médicos.

Esperemos que Portugal esteja no próximo lote de países a poder utilizar esta ferramenta de socorro.